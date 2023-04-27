鄧麗欣相隔17年再演空姐 拍檔馬志威讚愈來愈靚

無懼與《12夜》比較

戲中演夫妻的Stephy與馬志威不怕大家將《12日》跟23年前陳奕迅與張栢芝主演的《12夜》比較，Stephy說：「《12夜》呢部經典作內容講愛情，《12日》講婚姻，之前有些場次安排兩部戲一齊放映，我都希望觀眾正面比較兩種愛情觀，而不是比較拍攝手法和其他事。」

Stephy在社交網分享繼電影《獨家試愛》，相隔17年再為《12日》著制服扮空姐，她笑言舊作《獨家試愛》不斷成為大家話題，令她勾起好多片段，對某些場口好難忘，也享受拍戲有機會接觸各種職業，嘗試不同造型，在旁的馬志威賣口乖說：「Stephy冇變過，仲愈來愈靚。她之前主演的《飯戲攻心》有叫座力，相信能帶動觀眾入場支持這部戲，我本身沒有票房壓力，覺得拍到一部好電影，能記錄時代面貌，自然會有支持者，歷久常新，你睇《12夜》相隔23年，仍然成為觀眾的話題就知。」

歐遊無艷遇

Stephy表示會盡力配合宣傳，希望電影有好成績，她和馬志威稍後會到戲院謝票，聽取觀眾意見，撐拐杖的馬志威說：「早前踢波弄斷右腳韌帶，現在仍接受物理治療，但我好想入戲院接觸觀眾，慢慢行無問題，最近都多在家休養，不敢貪玩，也會暫停踢波。」

剛加盟新經理人公司的Stephy即將開拍新戲，早前趁假期到歐洲旅遊，笑言旅程收穫豐富，除購物，還看到好多靚人靚景。有沒有艷遇？她說：「觀賞靚人不一定要擁有，今次主要去叉電，因為疫情已經很久沒去旅行。」馬志威非常羨慕鄧麗欣，嘆因腳傷要將外遊計劃推遲。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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