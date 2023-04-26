【開箱】《真愛玩失蹤》美國隊長邦女郎 打情罵俏救世界

男女主角再度合作

《真愛玩失蹤》講述正直善良的美國小鎮農夫高爾（基斯伊雲斯飾），對背景神秘的金髮女郎世迪（安娜迪艾瑪絲飾）一見鍾情，纏綿過後女方突然失聯，宅男千里追蹤，現她是中情局特工，兩人還未有機會深入了解，已經捲入拯救世界的驚險旅程。

來自古巴的安娜迪艾瑪絲，兩年前在《007：生死有時》扮演邦女郎，戲分不多，卻出奇搶鏡；其後的《金髮夢露》更為她帶來奧斯卡影后提名，人氣如坐火箭，難怪有傳她將取代姬兒加杜（Gal Gadot），成為新一代「神奇女俠」。《真愛玩失蹤》是她繼Netflix諜戰片《灰影人》後，再跟基斯伊雲斯合作，默契自然更佳。

故事由高爾在市集邂逅世迪說起，二人因為一盆鮮花而認識，隨即打得火熱，一夜溫存過後，高爾認定對方是終身伴侶，世迪卻消失得無影無蹤，連短訊亦不回覆，令高爾心急如焚。為了給世迪驚喜，從未出國的高爾鼓起勇氣，飛往倫敦探望女友，結果跌落反派里維克（艾恩布迪飾）所設陷阱，把高爾迷暈，然後挾持到巴基斯坦，再嚴刑逼供，要他透露神秘密碼，幸好世迪及時趕到，上演一幕「英雌救俊男」。原來里維克偷走生化武器，準備高價售予恐怖分子，只待取得「稅務員」手上密碼，便能啟動武器，完成交易。

為了活捉高爾，里維克出價百萬美元，利誘賞金獵人空群而出，爭相把他成擒。高爾埋怨世迪隱瞞身分，擺明欺騙他的感情，雖然吵吵鬧鬧，短暫相處過後，卻對女方難捨難離，終於下定決心，不當農夫做特工，協助世迪對付里維克，並搶回生化武器，保護世界和平。

傳統角色性別轉移

在荷李活高舉女權主義的旗幟下，傳統角色「性別轉移」已成大勢所趨，類似《真愛玩失蹤》平民愛特務的老掉牙故事，亦得與時並進，高大威猛的基斯伊雲斯不再理所當然在槍林彈雨下英勇抗敵，漂亮性感的安娜迪艾瑪絲也拒絕小鳥依人等待愛情，換成女特務拯救世界之餘，不忘跟宅男農夫調情的戲碼。導演戴斯特費查拍出熱鬧氣氛，主角也盡力配合，可惜效果未如理想。安娜迪艾瑪絲身手未算敏捷，壓軸正邪大戰，仍得靠基斯伊雲斯幫忙，才能完成任務，令到故事「唔湯唔水」，令人看得不夠過癮。

身兼監製的基斯伊雲斯或許亦覺不足，為了增加勝算，想到邀請Marvel電影拍檔包括「新美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）、「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）飾演賞金獵人，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds），以及《變形俠醫》添尼爾森（Tim Blake Nelson）亦畀面客串一角。雖然此舉能製造話題，對劇情推進卻毫無幫助，說穿了不過噱頭而已。