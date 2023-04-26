何廣沛演負心漢勁減28磅 陳曉華嫌太瘦：唔係我杯茶

陳曉華昨日拍喊戲，稱對手何廣沛演負心漢，還笑對方入晒戲，平時都講渣男語錄。何廣沛扮傻說：「不要相信這女人的說話，她失常的，我根本不認識她。劇中我有很多『老婆』（指粉絲），但不是她。」何廣沛同時拍《NEWS新聞女王》，為了兩部劇的角色努力減肥，只吃雞胸、蔬菜，加上狂做運運動，80日減了13公斤（逾28磅）。陳曉華大讚何廣沛靚仔，「不過我嫌佢太瘦，唔係我杯茶，我鍾意有肉地」。是否羅天宇？她稱事業為重，否認跟羅天宇拍拖。

馬德鐘讚陳煒記性好

陳煒與馬德鐘飾演過氣戀人，因後者讓愛給胞兄，兩人最終變成叔嫂關係，胞兄後來身故，陳煒對馬德鐘產生怨恨，關係十分複雜。馬德鐘劇中是檢控官，與大律師陳煒要背很多專業對白，馬德鐘大讚陳煒記性好，數頁劇本可以輕鬆念出。談到難忘場面，他透露有一場隔空打官司戲分，會幾新鮮及過癮。拍竣該劇，馬德鐘往內地登台和商演，笑稱有很多飲歌，會唱劉德華、張國榮的金曲。

記者：柯美