姜濤Jer炎明熹奪港台「十優歌手」 泳兒獲獎喜上加喜 MC以為被整蠱

記者：林祖傑

港台《十大中文金曲》記者會由助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華揭曉「十優歌手」得獎名單，10名得獎歌手只有Gin Lee及泳兒現身撐場。衛蘭、JW、馮允謙及MC透過電話分享得獎感受；港台主持李志剛表示因Gigi正考DSE，故不欲打擾，但未交代鄭欣宜、姜濤及Jer為何不出席記者會及有否透過電話通知得獎。

傳MIRROR全員出席頒獎禮

港台去年與無綫合辦《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》，男團MIRROR憑歌曲《BOSS》奪「最佳合唱歌曲獎」，成員呂爵安（Edan）亦憑《E先生連環不幸事件》奪「金曲獎」，但MIRROR全員缺席，連衛蘭、MC等華納唱片歌手亦無影。今年港台復辦《十大中文金曲》，頒獎禮將於5月6日假紅館舉行，已有不少歌手答應出席，消息指MIRROR將會全員現身，繼去年7月紅館演唱會事故後，首度重踏紅館舞台，曾獲港台新人獎的姜濤亦會親身上台領取「十優歌手」獎座。

再獲「十優」 衛蘭：很大鼓勵

華納唱片歌手同樣回歸港台頒獎禮，旗下衛蘭及MC同獲「十優歌手」，昨日透過電話表示到時會上台領獎。MC接到電話時「嘩」了一聲，表現驚訝，更質疑是否整蠱電話，他說：「得獎一定是開心的，真係會有個獎座？到時我會到㗎。」他特別多謝媽咪，「媽咪時不時煲湯給我，又不停囉唆我，都煩的，但很窩心」。衛蘭不是首次得到這個獎，她稱得獎是很大鼓勵。被問到可有信心奪女歌手獎？她說：「未必是今年，希望明年啦！」

Gin Lee有信心奪女歌手獎

泳兒與Gin Lee均表示早上才得知獲獎，被急call到場。泳兒說當時未瞓醒又關了電話，經理人直接找工人姐姐叫她起牀，「在陳家樂的婚禮接到花球又獲獎，真是喜上加喜，連續兩日有驚喜，都幾開心，但不要再催我結婚，好大壓力呀！」她表示對奪女歌手獎的信心只有一半。誰是勁敵？她說：「唔止我和Gin Lee，個個都勁，不過都要對自己有信心。」Gin Lee表示有信心奪女歌手獎，「信心點都要有，但獎項的事真的不知道，做好本分，其他交畀大家決定」。

新生代歌手向樂壇巨人致敬

港台為配合廣播95周年，今屆頒獎禮將會向樂壇巨人致敬，特別邀請新生代音樂人JNYBeatz、石山街為多首張國榮和梅艷芳的經典作品重新編曲，並聯同樂壇新晉歌手雲浩影（Cloud）、蘇麗珊、吳啟洋（Phoebus）、陳宗澤（CY）、Lolly Talk 、Kerryta、余宗遙、張蔓莎、陳葦璇、張天穎、洪助昇、何卓彥及黃筠兒演繹歌曲，亦邀得葉麗儀聯同香港中樂團轄下香港青少年中樂團，在指揮胡栢端帶領下演繹「金曲榮譽大獎」得主顧嘉煇的連串金曲，重現顧嘉煇筆下的磅礡氣勢。