【開箱】《生死環線》 新加坡版《韓流怪嚇》誠意有餘創意不足

今年1月星馬上映

《生死環線》片長只有80分鐘，由新晉導演蔡京篤執導，貌似麥明詩的新加坡女星劉子絢與台劇《犀利人妻》李沛旭等合演，2018年於吉隆坡開鏡，受疫情影響，映期一再延遲，今年1月終在新加坡和馬來西亞戲院上映，4月移師影視串流平台Netflix上架。

故事由2003年一宗小事說起，疑患重症的男孩看着家裏飼養的寵物，輕描淡寫地跟爸爸說：「我們需要換個較大的缸。」然後鏡頭拉近，寵物樣子奇特，稱為「怪物」或許較為恰當。時間一轉，來到2023年，在某個亞洲國家的尾班地鐵車廂，約有10餘名乘客踏上歸途，突然電腦系統故障，列車自行改道，駛往已廢置的軌道，內裏潛藏一頭巨型怪物，正在暗角虎視眈眈，準備大開殺戒。

同一時間，地鐵控制室車務人員發現尾班車憑空「消失」，於是派員到路軌搜索，從閉路電視片段發現女兒Janice登上尾班車的地鐵高層王主任，救女心切，親自到場尋人。另一方面，怪物闖入車廂，殘殺多名乘客，單親媽媽（劉子絢飾）和兒子Lucas、回家探親的阿南（李沛旭飾），以及女學生Janice及時離開車廂，但怪物從後趕至，把兒子叼走，母親窮追不捨，展示為母則剛的勇氣，最後她跟怪物正面對撼，埋下兩個只能活一個的結局。

經驗不足特技未達標

論故事大綱，《生死環線》跟同類型韓片《韓流怪嚇》大同小異，都是不知名怪物突然闖進人類世界，主角為了保護親人，不惜以身犯險，質素卻差天共地。先說怪物造型，《生》片難言嚇人，而且感覺極「膠」，相信跟成本掛鈎。據報此片製作費在300萬至400萬新加坡元（約1770萬至2360萬港元）之間，以科幻片而言，屬於低成本出品。相比之下，港產片《明日戰記》製作費高達4.5億港元，超出《生》片廿倍，自然難以比較。

《生死環線》誠意有餘，只是經驗不足，特技未能達標，劇情亦多漏洞；例如地鐵在廢置路軌煞停後，乘客理應可從車尾的緊急逃生出口離開車廂，而非像戲中演員以滅火筒敲打車門，藉以營造緊張氣氛？同樣地，王主任明明可與女兒Janice一起離開軌道，但為製造悲劇效果，他選擇獨自留下，任由怪物殘殺，此舉不單令人出戲，更遑論同情。

此片的角色設定與故事鋪排亦很薄弱，導演不斷重複劉子絢一家三口遇上車禍的回憶片段，老公不幸喪生，留下母子相依為命，以此作為她闖入怪物巢穴、冒死救回兒子的理據。問題是，假如沒有發生車禍，難道她便會棄子不顧，獨自求存？

另外，電影由始至終都沒交代怪物出處，廿年前的病童何以飼養怪物？牠怎樣跑到地鐵路軌？甚至單性繁殖？如果本片主題是「棄養」，暗示病童死後，父親隨意丟棄怪物的話，導演手法實在太隱晦了。最後一個鏡頭瞄準燒焦怪物屍體，是否暗示牠未死去，然後有望開拍續集？從口碑推算，恐怕機會渺茫。