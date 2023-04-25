福山雅治新劇破今年首播收視紀錄

【明報專訊】《神探伽俐略》福山雅治與《逆轉大叔》大泉洋合演TBS電視台春季日劇《Last Man 全盲搜查官》，前晚開播收視報捷，以14.7%超越「日劇天王」木村拓哉主演的富士電視台「月9」劇《風間公親－教場0－》首集12.1%成績，暫時成為今季收視冠軍，更是今年黃金時段劇集的最佳開播紀錄。故事講述福山雅治飾演失明FBI探員皆實廣見，以「交換生」方式到日本協助查案，負責接待他的是日本警方的人材交流企劃室長護道心太朗（大泉洋飾），兩人首度合作，調查連環爆炸案，讓心太朗見識到皆實的超強偵查能力。
《Pending Train》首集7.6%
TBS另一新劇《Pending Train－8時23分，明天和你在一起》上周五首播，講述山田裕貴、赤楚衛二及上白石萌歌等搭上神秘列車，把乘客帶到一個沒有手機訊號、食物和水的原始世界，首集收視7.6%未如理想。另外，坂口健太郎主演日本電視台醫療劇《Dr.Chocolate》上周六開播，以8.6%徘徊在中游位置。
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