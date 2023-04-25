福山雅治新劇破今年首播收視紀錄

《Pending Train》首集7.6%

TBS另一新劇《Pending Train－8時23分，明天和你在一起》上周五首播，講述山田裕貴、赤楚衛二及上白石萌歌等搭上神秘列車，把乘客帶到一個沒有手機訊號、食物和水的原始世界，首集收視7.6%未如理想。另外，坂口健太郎主演日本電視台醫療劇《Dr.Chocolate》上周六開播，以8.6%徘徊在中游位置。