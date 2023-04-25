化身占士邦辣妹 夢想英御前演出 日本諧星「扮裸」《全英一叮》晉級

安村昇剛參加《全英一叮》，穿著浴袍出場，已引來笑聲；他向台下評判：Simon Cowell、Alesha Dixon、Amanda Holden及Bruno Tonioli表示，大老遠從日本飛到英國，就是為了追逐演藝夢，希望有機會在英國王室面前表演。

安村昇剛脫去浴袍只剩內褲，Bruno等評審開始說「不不不」，Alesha則拿起紙張遮臉偷看。當音樂響起，安村強調自己有穿著內褲，「不過我可以擺裸體姿勢」，之後做出足球員的踢波動作，卻利用身體剛好遮着重要部位，連內褲也看不見，乍看真的如什麽也沒穿著。當全場大笑，安村再次強調「別擔心，我有穿著」，然後指向內褲。安村再分別扮騎馬及經典電影《鐵金剛》系列主角占士邦的開槍姿勢，均能做出全裸效果，而且完成動作後會重複「別擔心，我有穿著」這句話，讓台下觀衆及評判笑不停。他在結尾隨着辣妹（Spice Girls）名曲《Wannabe》的旋律，做出辣妹成員的不同舞姿，亦毫不例外炮製裸體效果。安村演出完畢，大部分觀衆起立鼓掌，評審之一Alesha表示，「你可能是這節目開始以來我最喜歡的參賽者」。Bruno語帶雙關地讚安村有勇氣，Amanda則讚其演出獨特；連平時較毒舌的Simon也讚安村的演出夠原創，而且是多年來最有趣的參賽者，4名評判意見一致，安村順利晉級。

現年41歲的安村昇剛，以藝名「總之好開朗的安村」出道逾20年；2015年他穿著內褲擺出古怪姿勢，就像今次參加《全英一叮》，不管是什麽姿勢，看來都像全裸，並強調「請放心，我有著（內褲）」，因此爆紅，接連有電視節目、廣告及寫真推出，「請放心，我有著（內褲）」更獲選為當年流行潮語之一。他在《全英一叮》加入英國文化翻炒舊演出，評判和現場觀衆叫好，不過亦有網民表示一點也不好笑，形容安村「很可悲」；有網民批評「這不是天賦，只是怪異的特點」。

出外比賽日本搞笑藝人有先例

安村昇剛不是首名參與同類才藝比賽真人騷的日本藝人，女諧星吉田有里2019年參加過《全美一叮》，穿著黑色連身衣的她準備表演時脫下衣服，裏面是美國國旗圖案泳衣，造型性感，並做出連串搞笑動作，部分觀衆笑不停，其中兩名評審對於她的怪異風格卻不表認同。另外，藝名Wes-P的植草和久同屬吉本興業旗下，2018年參與《全英一叮》，以各種搞笑方式拿走裸體上的枱布依然能遮掩重要部位的奇技，殺入半準決賽，之後亦參加過《全美一叮》及《全法一叮》而走紅，未知安村昇剛是否受其啓發，也想在《全英一叮》一展身手。