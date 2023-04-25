49場《愛我別走》圓滿落幕 黃子華：有今生無來世

林海峰開心與子華合作

黃子華笑說：「各有浮沉啦，人生就係咁樣。坦白講，點諗到好多年後會有機會同林海峰同台，一齊奮鬥3個月。人生好多奇妙事情係可以發生嘅，係想像唔到嘅，更加奇妙係阿Jan人如其名『好精』又『好正』，我都歎咗佢3個月，真係非常開心，好多謝大家畀呢個機會我哋合作，好多謝莊梅岩，係佢拉攏我哋嘅，我哋都無諗過有呢個可能。」子華還笑說：「有今生無來世，係得今次機會嗌回水咋！」

林海峰自稱不是劇場人，能參與劇場演出非常感恩，多謝莊梅岩給他機會演出《短暫的婚姻2022》及《愛我別走》，過了一段豐盛日子，又搞笑說代表「彭羚兒童發展基金」多謝莊梅岩。他提到早前獲提名爭金像獎最佳男配角，「輸咗畀第一屆金像獎最佳男主角兼終身成就獎嘅許冠文，我覺得自己係『序有應得』，但起碼叫做行過紅地氈」。他稱能參與黃子華舞台劇，覺得已獲最佳男配角的名銜，再次多謝黃子華。

黃子華昨日在社交網談感受：「過後總是覺得匆匆，黃先生過去一年做了九十九場舞台劇，林先生恐怕也做了八十場。某些晚上會聲沙、力歇難以為繼，但落幕才一天，又仿似別人遙遠的故事了。新一天，祝願林先生和所有同台的好友，和所有在不同舞台扮演不同角色的朋友，能夠用最愉快的心情細味匆匆的每一天。」

娛樂組