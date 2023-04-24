【開箱】《車貞淑醫生》 嚴正花中女重投職場 揭發丈夫出軌

大病過後重奪人生

在影視串流平台Netflix同步上架的《車貞淑醫生》，講述車貞淑（嚴正花飾）在醫科大學畢業前，與同班同學徐仁浩（金炳哲飾）發生關係導致懷孕，二人奉子成婚，車貞淑雖然畢業兼獲得醫生執照，但為育兒而不得不放棄工作。廿年過去，車貞淑照顧奶奶、丈夫及子女，把家庭打理得頭頭是道。

某日車貞淑因急性肝炎而需要器官移植，家中最適合的捐贈者是丈夫徐仁浩，可是奶奶羅愛心（朴俊錦飾）禁止兒子捐肝，即使看着媳婦病危，也誓言反對。幸好在危救關頭，車貞淑等到器官捐贈者，順利完成手術。

經歷生死的車貞淑人生觀大改變，放棄做家務、跟朋友聚會、狂碌丈夫附屬卡，仍覺人生欠缺方向。她在機緣巧合下認識外科醫生Roy Kim（閔旴赫飾），後者建議車貞淑重投醫護行業。她苦讀多月，通過駐院醫生考試，終在丈夫任職的具山大學醫院當駐院醫生。

韓國女性地位低微

劇集主題簡單直接，講述中年婦女重投職場的難處。如今社會人口老化，中年婦女受到歧視，車貞淑面試時，被當眾指她年紀大，難與其他醫生相處，即使她在考試獲得接近滿分的佳績，最後仍被淘汰。直至獲選者棄權，她才後補入職。車貞淑首日上班，與年輕同事出現代溝，亦跟不上醫生指示，為此感到氣餒。

另一方面，劇集帶出韓國女性在家中地位低微，車貞淑丈夫出身富裕家庭，加上任職醫生，生活環境優越；反觀車貞淑賢良淑德，持家有道，病癒才發覺自己幾乎一無所有，寓所是丈夫名下，座駕屬於奶奶資產，穿著名牌服飾也是奶奶棄用的二手貨，子女也視母親如傭人。外人認為她是幸福少婦，內心空虛卻無人知曉。

金炳哲改戲路搞笑

劇集探討車貞淑的追夢過程，也談到婚姻問題。車貞淑與夫徐仁浩分房多年，後者背妻與初戀情人兼家庭科醫生崔勝熙（明世彬飾）搞婚外情，後者更成為她的直屬上司。車貞淑入職時，尚未得悉丈夫出軌，隨着真相逐步揭開，且看車貞淑如何利用職場關係，整治奸夫與小三。

嚴正花過去多數飾演外表新潮、個性堅強的女性如《魔女的戀愛》及《不能結婚的Kimchi男》等，新劇扮演車貞淑，角色討好之餘，也符合她的年齡，觀眾看得舒服。至於曾在《鬼怪》扮演反派的金炳哲，今次演出喜劇，讓人耳目一新，首集他避開妻子要求同牀的誘惑，相當搞笑。