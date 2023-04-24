伙劉德華拍戲為表專業 劉雅瑟隱藏粉絲身分

34歲的劉雅瑟性格外冷內熱，自言外表看似冷酷，全因害羞、不懂說話，真實的她有柔性、可愛、健談等不同面貌。早前伙謝霆鋒、張學友、林嘉欣、吳鎮宇拍攝電影《海關戰線》，另一部電影《潛行》跟劉德華（華仔）、林家棟、彭于晏合作，她自爆刻意隱藏小粉絲心情，「還好我拿了一個獎，否則怕配不上他們。我知道好多演員遇到像他們這樣的前輩合作會緊張，但是我沒有，開工時也沒流露一點崇拜，身為演員要專業，他們亦有很強的親和力，對演出的專注度令我敬佩，大家在片場有聊天，多是聊劇本，合作都幾愉快、輕鬆，他們是影帝影后，似是神一般的存在，跟他們拍戲取經驗，最重要是學做人」。

開心成為華仔朋友圈

華仔的《天若有情》與學友的《東成西就》是劉雅瑟很喜歡的經典作，華仔近年的戲，她也有追看，所以能跟兩前輩拍戲，她暗暗自喜，「華哥、學友哥都說下次開演唱會邀請我去看，而且我已成功加了華哥微信和朋友圈。華哥是我從小看的巨星、偶像，有點遺憾，他60歲開演唱會，我錯過了沒有看到，拍完《潛行》之後，他在抖音開了一場直播演唱會，有超過3億人看，我就敢問，中國還有哪個男明星可以做到像華哥一樣？我都有看，很激動，發了一條微博，以前你問我是誰的粉絲，我可能不會說，但現在我會說是華哥粉絲」。

嫌動作戲少 不夠過癮

劉雅瑟在《海關戰線》與同門師兄謝霆鋒較多對手戲，多謝對方傳授功夫，「鋒哥是個很專業的演員，在片場常常親力親為，他都不用替身，也有教我拍動作戲、持槍技巧和出拳的力度，但他說我們不是專業，不像他們有廿幾年經驗，肯定做不到，不要碰那些對生命有威脅的事情，我知道他在保護演員安全，今次他擔任武指，給我安排動作戲不多，不夠過癮，希望下次有更多機會，我是可以很拼命的人」。

歌手出身的劉雅瑟轉戰影視發展後，成就更大，她自嘲在音樂方面沒有天賦，「喜歡唱歌不代表我能做得很好，不打算再出歌，若有機會想嘗試演戲以外的工作，例如拍真人騷等，我是願意的」。單身的劉雅瑟近年經常往返中港兩地，所以很難遇見愛情，有時覺得一個人更自在，「我很喜歡留在家中，怕去人多複雜的地方，別人覺得我很多朋友，但是真正走入我內心的人不多，有三五知己就好了。感情上追求令我面紅、心跳加速的人，是可遇不可求，愛情是突然心動、單純的事，考慮對方長得好帥、好有錢、家庭背景、文化程度多高，都不是愛情」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

場地提供：Pier 1929

服裝：Loewe

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