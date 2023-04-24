Twins關智斌到澳門捧場 容祖兒興奮攬惜好友

自爆性格神經質

演唱會尾聲，祖兒跟觀眾打招呼，又有求必應，有觀眾送上電話叫她合照，有小妹妹見她跳到滿頭大汗送上紙巾，她搞笑作狀將抹過的紙巾歸還對方，之後收回笑說：「唔好要呀，我講笑咋。𠵱家都要小心保護。」她自言是典型的雙子座，非常神經質，台上打扮似好有型，私下生活好神經病，「人生有好多不同狀態，真的要好親好接近我的朋友先知道」。

前晚好友Twins蔡卓妍和鍾欣潼、關智斌等捧場，祖兒笑對觀眾說：「你哋咪成日望上去睇佢哋啦，想睇佢哋出年年頭啦。」觀眾大聲歡呼。安歌時，她笑稱3個最好的朋友來了，他們唱K最鍾意點她唱《心淡》，還鍾意她用「子喉」唱，多謝3人來支持別送上這首歌，之後全場大合唱。

祖兒又叫觀眾點歌，加唱《16號愛人》，她表示回港後馬上為7月在香港的演唱會做籌備工作，影海報和開會揀歌，以及排舞等，非常忙碌，但很興奮。她宣布開騷後，不少工作人員被瘋狂查詢何時賣飛，她笑說自己都不知道，等公司安排，相信好快，請大家再等等。

娛樂組

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