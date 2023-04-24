飲奶茶瞓地被彈浮誇 姜皓文解釋以誇張手法演繹

談到黑仔主演的ViuTV劇《極度俏郎君》，有場戲講他出獄後去飲奶茶，感動得又喊又碌地，網民對他的演繹手法有彈有讚。黑仔解釋是按導演要求，配合角色情緒，「角色是在監獄過了20多年的過氣江湖人物，當他重回當年茶檔飲那杯奶茶，一定充滿感觸和激動，為加強效果才加瞓地一幕。明白有觀眾鍾意亦有略嫌誇張，好難滿足全部人，但為免演得太沉重，才用少少誇張手法。之後劇情發展會有感動位，大家可繼續留意」。

邵初與關楓馨首次體驗蒙眼跑步，以安全為主，就算包尾也沒所謂，最擔心撞到人。二人稍後拍綜藝遊戲節目，有水上遊戲，預告穿泳裝。邵初表示為穿泳衣減肥，關楓馨自知易水腫，減肥前先了解身體狀况，配合適當飲食，以免影響身體健康。

記者：林蘊兒

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