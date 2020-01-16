《西遊ABC》預告首曝光 《奇異女俠》主角再合作 楊紫瓊扮千手觀音救宇宙

《西遊ABC》改編自美籍華裔漫畫家楊謹倫的同名作品，由《尚氣與十環幫傳奇》達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）監製兼導演，《沙贊！眾神之怒》女星劉玉玲亦客串執導數集。除了《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、關繼威、許瑋倫及吳漢章參演外，還有吳彥祖、劉敬、《異性相吸》王班、《真人快打》黃經漢、《我的超豪男友》盧燕等華裔藝人亮相，台前幕後陣容鼎盛。顧名思義，新劇取材自《西遊記》，暫時已知楊紫瓊飾演觀音、吳彥祖扮演「美猴王」孫悟空、吳漢章是玉皇大帝，《絕命律師》柳波則是鐵扇公主。

孫悟空大鬧校園

從預告片段可見，在美國長大的男孩王進（王班飾）經歷多次遷居後，入讀這間只有他一個華裔學生的學校，難免受到欺凌。某日一名自稱是台灣交換生的孫維辰（劉敬飾）插班，令到王進的生命從此出現翻天覆地轉變。維辰在校內遇上吳彥祖扮演孫悟空，前者竟變出金剛棒，並把對方擊退。有傳二人是父子關係，從片尾見到維辰以「猴子」造型登場，或許傳聞可信。

另一方面，楊紫瓊飾演觀音突然現身校園並對王進說：「我也許能幫助你。」後者一臉茫然，加上維辰跟他說：「我並不屬於你們的世界，但我需要你的幫助，阻止世界暴動。」更令王進對自己的真正身分感到懷疑和困惑。話說天地之間的大門將要打開，觀音要求王進：「你必須阻止它，否則每個人都會被毁滅。」藉此透露他肩負救世重任。《西遊ABC》全劇共分8集，將於5月24日在Disney+上架。

楊紫瓊成為奧斯卡首位亞裔影后前，早已片約不斷，據美國電影網站IMDb資料顯示，除了《西遊ABC》之外，尚有11部影視作品等待面世，包括聲演《變形金剛：狂獸崛起》6月開畫；《星空奇遇記》外傳電影《Section 31》將於2025年在影視串流平台Paramount+上架，還有《阿凡達》第3至5集等。