陳翹英梁崇勳監製《極度俏郎君》無包袱 讚姜皓文有喜感 宣萱吸中年觀眾

讚王家晴陳泳伽表現亮眼

兩監製表示ViuTV無包袱，創作自由度高，年輕觀眾多，就是欠缺中年觀眾，所以用宣萱吸納，梁崇勳說：「宣萱是劇中的愛情元素，她一看故事大網就很快答應演出。」陳翹英跟姜皓文早於亞視認識，「姜皓文是好演員，好用心演戲，他以前樣子生人勿近，經常演殺手，同我講在亞視十幾年，都無細路女找他影相，其實大家都知他好好人，只是樣子cool又高大，見到都驚，所以這部劇就利用他這個特點，任何人都不信他是好人，就是最為難的苦况，也是這部劇的中心點，他亦做到不知好嬲定好笑那種喜感」。

陳翹英表示姜皓文和宣萱都是上一代演員，便想到以ERROR重塑當年電影《古惑仔》4兄弟，加上林小湛、劉江、劉天賜及黎彼得等大前輩客串，撞出喜劇火花。梁崇勳點名飾演宣萱及張慧儀年輕版的COLLAR成員Candy（王家晴）與Winka（陳泳伽），首次拍劇表現得十分亮眼，他說：「很驚喜，早知寫多啲給她們，今次戲不多，如拍前傳可以再找她們演出。」

陳翹英想與李佳芯續前緣

陳翹英表示要先找愛將李佳芯續前緣，再拍智能機械人題材的劇，才再考慮《極度俏郎君》前傳，他說：「《智能愛人》是我近年好滿意的一部劇，編、導、演都天衣無縫，尤其是演員，找不到這個班底了！如TVB不想拍續集或不找我拍，我就自己拍，我可以等李佳芯約滿，她演出無得頂，無第二個喇！」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳