傷痕纍纍舊相流出 惹家暴疑雲 周永恒被捕 涉刑事恐嚇襲警阻差

因葵日前在社交平台公開周永恒受傷的照片，寫道：「無論你哋認唔認得圖中男主角（周永恒），你哋覺得佢係乜嘢人唔重要，清官難審家庭事，但一個女人可以不停講大話，誣衊佢老公，仲要四圍唱畀佢老公啲朋友聽，話佢老公打老婆，呢堆相，WhatsApp cap圖內容係人哋老婆同我嘅對話，其他受傷照片，係佢老公早前入醫院嘅證據。」

妻陳薇：想出位嘅人完全無良知可言

消息傳出，陳薇表態，在社交平台留言︰「𠵱家呢個網絡世界有邏輯嘅人真係唔係好多，我嘅忠告係睇少啲『愛回家』，因為白癡就係咁樣煉成，各位晚安。」之後又說︰「呢個荒謬嘅世界想紅想出位嘅人，就可以出賣靈魂完全無良知可言？」陳薇昨日回覆《明報》稱：「行緊司法程序，唔回應亦都無人想知。唔想浪費社會源資，多啲關心下每日嘅美麗新香港好過。」

因葵指周做完腦瘤手術明顯改變

昨晚因葵接受《明報》電話訪問，他提到自己是情緒病康復者，周永恒也有情緒問題。因葵就跟周永恒的認識由2019年開始講起，兩人由音樂、影像、宗教無所不談，並有音樂的合作。不過，對他的家事，不是男人的話題，但也曾在兩人的共同朋友中得知，周永恒跟太太會因芝麻綠豆事變成世界大戰，自己從不干涉。他稱這幾年的相處，特別是周永恒做了腦瘤手術後，明顯看到對方的改變。

今年初，因葵接到一個陌生電話的短訊，他相信是周永恒太太傳給他，說被丈夫打。他不想涉及別人家事，只是勸交。早前他再收到對方的語音信息，是他教周永恒在家的情緒訓練錄音，他教對方以這方式發泄情緒，涉粗言與激動的說話，可能被人偷錄。因葵稱這也是他的創作靈感，奇怪這些錄音會落在別人手上，甚至以此作為罪證。因葵重複說自己是受害人，因為他的創作被盜。後來他向記者轉述跟周永恒取得聯絡，對方在博愛醫院，並有兩個警員看守。

4．26屯門裁判法院答辯

就周永恒事件，警務處公共關係部回覆《明報》：「警方4月17日接獲一名女子報案，指在元朗區一單位內被其丈夫以言語恐嚇。元朗警區刑事調查隊第8隊接手調查案件，經調查後，同日在元朗區拘捕一名38歲周姓本地男子，他涉嫌『刑事恐嚇』。該名男子表示身體不適，清醒被送往博愛醫院治理。人員於4月20日就案件作進一步調查，期間該名男子拒絕合作，並襲擊一名警務人員。人員遂拘捕該名男子，他涉嫌『阻礙警務人員執行職務』及『襲警』。 該名被捕男子已被暫控一項『刑事恐嚇』罪、一項『阻礙警務人員執行職務』罪及一項『襲警』罪，案件於4月26日在屯門裁判法院答辯。」

娛樂組