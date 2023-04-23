馬德鐘讚兒子馬在驤歌喉好 許子萱考慮請假一年讀碩士

馬德鐘匆匆趕到，稱拍攝《非常檢控觀》一場山洞戲，現場環境污穢，故完成後趕回家梳洗更衣。他透露劇中飾演檢控官，主要用腦和情緒演繹，動作戲則交給吳偉豪，他說：「今次拍劇好好玩、好開心，拍檔有陳煒、賴慰玲、吳偉豪，還有些演員首次合作，組合好新鮮，大家合作愉快。」他稱太太間中做司機管接送，但未試過探班，亦沒留意他主演的劇集，他體諒太太因忙工作，故不敢投訴。

馬德鐘的兒子馬在驤身在澳洲讀碩士課程，見兒子間中在社交網分享唱歌片，讚歌喉幾好，「兒子喜歡音樂，見他唱得幾開心，所以上網分享。知他對唱歌有興趣，但未知將來會否做歌手，就由他選擇」。

中學文憑試（DSE）日前開考，邢慧敏回想當年成績中規中矩，以數學成績較佳，提醒考生要注意身體，盡量多休息。身為學霸的許子萱自稱不算聰明，平日靠勤力溫書，正考慮向公司請假一年，進修碩士課程。梁超怡參與拍攝《非常檢控觀》，飾演陳煒年輕版，可惜未有機會跟陳煒、馬德鐘演對手戲。林鈺洧承認恨拍劇，很羨慕梁超怡。

郭富城「仁善」墨寶籌百萬善款

仁濟醫院第55屆董事局主席葉恭正博士，前晚將去年上任時獲好友郭富城送贈的「仁善」墨寶捐出作慈善拍賣，由一名匿名善長以100萬元投得。

記者：林蘊兒