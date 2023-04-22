【開箱】《命案》 不認命不認輸 癲才改運避兇

大師企圖改運 阻天生兇徒犯案

《命案》講述雨夜兇手（陳湛文飾）殘殺鳳姐， 一心幫鳳姐化解「死劫」的命理大師（林家棟飾）遲來一步，看着屍體感悲痛；送錯外賣的茶餐廳少東（楊樂文飾）踏着鮮血興奮莫名，二人機緣巧合相遇，大師算出少東將殺人犯牢獄之災，少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。曾目睹少東殺貓的老差骨（吳廷燁飾），堅信少東天生心理變態，難脫嗜血本性。大師卻認為既是天生，錯不在少東，必須改命，遂使盡風水術數、中西玄學。大師黔驢技窮之際，老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐（伍詠詩飾）的致命誘惑，少東殺念愈加熾烈，大師也瀕臨精神崩潰。

此片杜琪峯監製，加上編劇游乃海及參與故事的歐健兒，還有攝影鄭兆強、剪接大衛理查森及梁展綸等，都是銀河映像班底；而銀河映像創辦人之一韋家輝過往最愛在電影講宿命，《大隻佬》是最明顯例子。新片叫《命案》，雖然故事開首有關一宗命案，貫穿全片的主題卻是「命與案」，討論「一切皆是命，半點不由人？」其實英文片名Mad Fate更貼近劇情，因為Mad「瘋癲」是大師的恐懼，亦有狂熱之意；對命運之說執迷，卻是大師盲點。大師指出少東命中有劫，難逃牢獄之災；少東的劫在於天生兇殘，自小家裏已發現他有問題，不但故意令家姐毁容，而且有看心理醫生，長大後殺貓被時任軍裝的老差骨撞破並拘捕，因而要坐監。大師認定他送錯外賣到鳳姐被殺的單位，是命運安排；鍾情利器的少東，看到鳳姐屍體，卻掀起嗜血本性與殺念。

劇本有很多似通非通之處，譬如少東會聽信大師之言，嘗試積善改運，因為懼怕重返監獄，失去自由？然而坐監就會讓殺念消失嗎？如果殺生嗜血是其最大欲望，坐監又有何足懼，不也可找到下手對象？大師父母是精神病患，幼年親歷母親生吞蟑螂，父親跳樓，認定自己會步父母後塵，所以致力改變命運，最終離開曾一起生活得很開心的女友，導致對方自殺，大師得悉後大受打擊。電影最後大師難逃瘋癲宿命，但招魂上身改命，是命定要讓好人上少東身，還是真如他念念有辭所言，自比花落才可結出善果，走進曾經最害怕的精神病院，少東則回到正途？

神探與大師角色類近

此片最大懸念是少東會否動手犯案，以及大師會否發瘋。雖有關兇案，又有雨夜變態殺手，片中無辜枉死的，只有開場時鳳姐，還有後來互相殘殺的年輕鳳姐與雨夜殺手；少東有殺念，卻不曾殺人，受害的是一頭貓。片中最有趣是不為任何角色命名；天色陰晴不定的大量空鏡，大概是導演鄭保瑞對於命運的影像詮釋；不過貝多芬第5號交響曲「名句」不止一次響起，又似乎過於刻意突顯主題。鄭保瑞受訪時提到，編劇游乃海說《命案》是勵志片；有點誇張，但又不無此元素。大師多次提到不要認輸，他研究命理，正是要改運，不想認命，也不願天生殺人狂的少東認命。

到目前為止，鄭保瑞最好的作品依然是《車手》，《命案》難望項背，片中糾纏命理的很多鋪排似通非通，但總算拍得緊湊，也少了上次《智齒》有點失控的暴力鏡頭。演員方面，如果劉青雲憑韋家輝導演及編劇的《神探大戰》可以三度在香港電影金像獎稱帝，套路接近的大師一角，是否至少可為林家棟帶來提名？楊樂文（Lokman）已非新人，外形其實很適合角色，弱項在於念對白的節奏，幸其台辭不算多。舞蹈員出身的Lokman，片中沒多加利用形體動作方面的優勢去創作及表達角色，反而有點可惜。

上映日期：4月20日