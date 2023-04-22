施明康復理想精神OK 李家鼎：兩個仔有探望

施明去年底跌倒撞傷頭做開腦手術，她早前在社交網上載剃光頭及頭貼紗布照報平安。鼎爺表示在節目有講兩個兒子泳漢及泳豪好孝順，「施明康復進展好好，醫護也照顧得好，精神OK，一日比一日好，但暫時未知幾時出院，兩個仔都有探望，尤其是細仔泳豪，拍完劇收工就飛車到醫院，令她心裏好舒服，起碼知道兩個仔有孝心，情緒自然會好」。

游嘉欣：很久沒見林正峰

游嘉欣自誇是敢死隊，接拍這節目預了被鼎爺及肥媽閙，更自認廚藝無100都有90分，望有自己的烹飪節目大騷廚藝。她稱節目中肥媽有教識男仔，她有反省如何做得自然，可能要改變平時語氣，要溫柔些。緋聞男友林正峰可覺得溫柔？她說已很久沒見面。是否分手？她說無開始過，都想有拖拍，但桃花運還沒來。

記者：林祖傑