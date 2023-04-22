馬時亨主持訪談節目 張學友自爆曾想移民

馬時亨多年來先後涉足政界、商界及教育界，現在加入電視主持行列，形容自己是「四棲動物」。大部分嘉賓都是他親自邀請，包括為節目唱主題曲的林子祥（Lam），對方一口答應主唱重新改編的《東方之珠》，演繹與別不同的韻味。

曾志偉頂上做嘉賓

馬時亨表示與嘉賓訪談後獲益良多，從他們身上發現有共通點，就是非常顧家、做事勤力，卻遇過人生大起大跌。首集嘉賓是「歌神」張學友，他說學友跟好多嘉賓一樣，在娛樂圈拼搏多年都是為生活和養家。對方依然好勤力，每星期上堂練足6日唱歌，以保持水準，估不到《藍雨》是學友視為很高難度的作品。學友提到當年唱碟銷量由最高峰20多萬突然跌至2萬，當時很徬徨，是人生低潮。談及近年移民熱門話題，原來學友曾考慮移民加拿大或新加坡，甚至親身去過領事館，但後來因某些原因改變想法。馬時亨又爆學友曾獲天價酬勞利誘，為內地歌唱真人騷《中國好聲音》擔任評判，結果沒有答應，學友會在節目親口披露因由。另一嘉賓梁家輝，馬時亨很喜歡對方的電影，視為偶像；原本安排梁家輝與劉嘉玲一起做嘉賓，但檔期夾不到，最後由梁家輝一人上陣。有嘉賓臨時有事甩底，情急下找表弟曾志偉頂上，志偉初時推辭，後來都支持。

記者：林蘊兒