拍《12怪盜》弄傷腰 Anson Lo忍痛繼續開工

昨日Anson Lo與隊友呂爵安（Edan）於屋邨停車場拍《盜月者》追車戲，有腰傷的他行路一拐一拐，拍攝時忍痛落力奔跑，停機即按着腰部面露痛楚神情，並攬着Edan借力，工作人員拿櫈給他坐。之後他登上貨車繼續拍攝，為配合情節拿着手槍。昨日有數十粉絲聞風而至，看偶像拍戲，Anson Lo不用拍攝時，跟粉絲打招呼。

Anson Lo拍至下午5時許收工，晚上在社交網發文向粉絲報平安，稱由細到大好易受傷，有好多舊患。他前晚拍《12怪盜》打鬥場口時發生小意外，弄傷下腰、右腳韌帶及膝頭，當時他為免影響進度未有講，死撐拍幾個take後，終撐不住，對每個專業的工作單位感內疚。他昨日拍《盜月者》要追車、跑步及上落貨車，雖然好痛但已盡力。他說醫師稱數日後會好好多，劇組亦取消昨晚拍攝讓他休息，多謝體諒，這幾天會暫時拍文戲。

MIRROR拍片為DSE考生打氣

中學文憑試（DSE）筆試昨日開考，MIRROR在網上拍片為考生打氣，副隊長江生（AK）表示大家準備充足，無論結果點都不緊要，條條大路通羅馬，會去到想去的地方，堅持自己夢想。Edan希望大家盡能力，學多些擴闊視野同眼界，盡力而為。姜濤說：「你哋每個考DSE朋友都加油努力。」

記者：柯美

攝影：林祖傑