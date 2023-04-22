紅館開慈善騷 與女合唱曬溫馨 關心妍曾為情想做傻事 靠兄長打救

關心妍舉辦慈善騷，為癌症與情緒病患者、基層家庭送暖，發放正能量。她感激好友鄧萃雯、王祖藍、孫耀威、衛蘭、衛詩、林欣彤、王君馨、鍾舒漫、鍾舒祺及黃劍文等參與義演。成龍、鄭伊健、蒙嘉慧、張栢芝、古巨基、草蜢及張敬軒送花籃支持。演唱會開場與結尾，由鄧萃雯演舞台劇串連，她七情上面演喊戲。

關心妍穿粉紅色晚裝登場獻唱《挪亞方舟》、《完全因你》為演唱會揭開序幕。現場播出她自白身世片段，自爆童年因父母離異，自小便與胞兄分離，有感人生無奈，後來在加拿大結識男朋友，因感情轉淡，對方提出分手，她傷心得想過做傻事，「當時我想食止痛藥，哥哥突然敲房門，叫我返教會」。

兩個月籌600萬開騷

關心妍重提曾因負面新聞，音樂事業如坐過山車由高峰跌落低谷，有段時間沒工作，不想出街，覺得好多人恨她，非常迷惘，幸得教會同路人從垃圾堆中執她回來，讓她找到唱歌的價值，「今次要在短短兩個月籌600萬元資金開慈善騷，點籌到呀？我試過跪低在屋企喊，這個騷無人包底，又是福音又是慈善，但最後我達標了，成功幫到40多個機構，今（前）晚有3000多名受惠者入場跟我們分享這個騷」。

關心妍6歲女兒楊榮心（心心）上台唱歌，母女手拖手獻唱《陪著你走》，場面溫馨。表現淡定的心心非常搶鏡，贏得全場掌聲。關心妍不忘向坐在觀眾席的老公楊長智示愛道：「沒有你支持，這個演唱會做不成。」

林欣彤服精神科藥物10年

林欣彤出場談到32年人生裏走過好多黑暗幽谷，差點死了好幾次，她說：「我靠自己撐了好多次，就快撐不住，神蹟出現救了我，我食了精神科藥物10年，現在不用再食，而且愈來愈好，我相信我的如何，我的力量也必如何。」衛詩表示在破碎家庭成長，童年過得不開心，從來不覺得被愛，讀中學受到好多批評，開始迷失，用過好多錯的方法逃避，「我幫不到自己，還害了自己，沒有人幫到我，但我找到信仰，從此自卑和孤單感降低」。

王祖藍曾靠綜援過活

另一嘉賓王祖藍表示與關心妍相識10多年，彼此有共通點，都是沒有爸爸在身邊。他透露22歲時爸爸因癌症離世，之後幾年要申領綜援過活，學識順逆境都會知足。孫耀威參加完何超蓮峇里婚禮即趕回港演出，落機時橫風橫雨，多謝上天讓他順利趕到，他欣賞後輩關心妍搞騷的勇氣。還有鍾舒漫與鍾舒祺姊妹跳唱《信者得愛》，以及王君馨大跳勁舞。

關心妍：老公知我過去

關心妍騷後受訪，稱透過演唱會造福人群，多名參與歌手鼓勵她明年再辦，「我都希望再做，今次籌到200萬，請3000多人睇騷，我還未計數，若不夠錢埋單，我要再唱歌籌款，但見大家開心就好，下次再搞要畀歌酬嘉賓，不可以次次揼人心口」。她表示以前避忌不提欲為情輕生的事，現在希望借經歷鼓勵失意的人，「我在破碎家庭成長，後來移民外國，生活孤單，男友離開我，覺得沒有值得留戀，傷心到想食藥，所以唱好多慘情歌，多謝兄長救了我，這段經歷推動我，到最後找到夢想。老公知道我的過去，現在有老公疼惜，其他都不再重要」。她讚女兒好生性，為今次表演勤力練習。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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