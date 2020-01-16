ASTRO文彬陳屍住所 終年25歲 明日澳門騷取消 隊友車銀優返韓致祭

據韓媒報道，ASTRO經理人前晚8時左右抵達文彬寓所，發現他已停止呼吸，立即報警求助，送院證實不治。警方發言人昨日透露，現場並無犯罪痕迹，初步排除他殺可能，考慮驗屍，調查真正死因。ASTRO所屬事務所Fantagio昨日發表聲明，「文彬已於4月19日突然離開我們，成為天上的星星……ASTRO成員、公司藝人及員工均陷入巨大的悲傷和衝擊；向一直支持文彬的粉絲透露死訊，更是令人心疼。我們懇請各界克制，停止任何猜測或惡意報道。根據遺屬意願，葬禮僅邀家人、親戚和同事參與，再次對故人送上深切哀悼。」

明舉殯 當兵隊友請假守靈

文彬葬禮定於明日（22日）上午8時舉行，遺體暫時停放在首爾峨山醫院殯儀館，文彬隊友Jin Jin、產賀驚聞噩耗，前晚即赴靈堂守夜；現正服役的MJ昨日亦向軍方請假，跟離隊成員Rocky悼念故人。原定下周才於美國返韓的車銀優，前晚收到死訊後即買機票回國，並於昨日黃昏抵埗，大批傳媒到仁川機場守候，戴上黑色帽子和口罩的他，難掩悲傷眼神，入境後即趕赴靈堂會合隊友，準備明晨出席葬禮。

文彬原定明日跟隊友產賀以小分隊Moonbin & Sanha名義到澳門開騷，主辦單位昨日發表聲明，「遺憾宣布取消4月22日於澳門百老匯舞台舉行之《2023 MOONBIN&SANHA(ASTRO) FAN CON : [DIFFUSION] IN MACAU》。退票相關手續會盡快公布，請已購票的觀眾留意信韓娛樂各社交平台消息。主辦機構信韓娛樂對此深表哀悼，謹向其家人致以深切慰問並祝故人冥福。就取消是次活動一事，我們深感抱歉」。原定本月30日舉行的台灣騷亦一併取消；亦有韓媒引述ASTRO粉絲指，明日是文彬母親生辰，如今紅事變白事，令人加倍難過。

月初頭暈未有登機 翌日赴泰

部分粉絲拒絕相信文彬自殺，於是翻出去年接受韓版《Cosmopolitan》雜誌訪問內容，記者當時問他，如果他是天使，可以做一件善事，文彬表示「想給自殺的人一個機會」，力證他不該有輕生念頭。另一方面，本月7日他赴泰國開騷前，曾因頭暈而未有登機，經檢測後證實跟新冠病毒無關，翌日趕赴當地會合產賀，完騷後二人開直播，文彬主動向粉絲報平安：「最近有點累，雖然很努力地掩飾，但粉絲應該發現了，為此感到抱歉。」他的健康情况，一度令粉絲擔憂。

胞妹秀雅 女團Billlie成員

文彬胞妹文秀雅是韓國女團Billlie成員，兩人兄妹情深，過去曾一起出席音樂節目，今年1月亮相MBC綜藝節目《戶籍MATE》，為迎接2023年來臨而相約一起玩笨豬跳，當時文彬許下新年願望：「希望秀雅任何時候都能幸福。」如今傳來胞兄死訊，粉絲擔心秀雅難以接受噩耗之餘，Billlie所屬事務所亦同樣擔心，宣布取消新碟宣傳活動，免她觸景傷情。另外，女歌手IU原定昨日公開新片《Dream》訪問，即時抽起不報，電影公司代為發聲：「《Dream》劇組和IU均對突如其來的死訊表示哀悼。」