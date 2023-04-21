林家謙金像獎演出被狠批 Serrini爆粗為拍檔平反

有讚義氣 有彈小器

跟林家謙一同表演的Serrini看不過眼好友被踩，在社交網發文反擊，爆粗幫林家謙平反，「我個名去咗邊呀？鬧埋我呀！」Serrini透露當晚現場收音與出街聲差很多，感到非常無奈，並稱只有她才可話林家謙唱歌難聽，「只有我可以大大聲兩隻手臂（壯），大大力卡實shake佢shoulders話佢唱歌難聽『你收聲呀！』」

Serrini聲言會在批評林家謙的帖文留下其新歌MV連結，「見一個post一次」。不少粉絲留言力撐Serrini與林家謙，又讚Serrini有義氣，兩人的表演很用心和好看；但亦有人認為她不接受批評很小器。至於林家謙回覆傳媒表示沒有什麼想回應。

娛樂組