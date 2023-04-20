【開箱】《失蹤專訪》地方新聞以小見大 《焦點追擊》劇集版

失意記者遠赴阿拉斯加工作

《失蹤專訪》講述著名調查報道記者Eileen因一次失誤，離開紐約報社，舊上司Stanley邀請她到阿拉斯加的地方報紙工作，與記者Grace合作調查原住民女性謀殺案。其間發現當地執法部門的忽視與粗疏，又收到不明者來信威嚇，報社亦面臨被收購的風波。

兩屆金像影后希拉莉絲韻（Hilary Swank）扮演Eileen，亦兼任此劇監製，獲今年金球獎戲劇視后提名。此劇由Eileen一角帶動，包括因線報錯誤而壞了名聲，幸舊上司信任，把她帶到偏遠的阿拉斯加，接下來面對的是外來者身分如何融合同事圈子及當地社區。同事大多是當地人，譬如Grace就是原住民，最初抗拒Eileen的採訪風格；還有資深記者Bob，也感覺與Eileen格格不入。Stanley看準Eileen不畏強權及對真相鍥而不捨的特質，會為同事帶來衝擊。報社各人的背景及個性也不一樣，像另一資深記者Claire既要兼顧家庭，又忙於協助Eileen和Grace的兇殺案調查。Ami則新入行，學習到有時報道真相，也要經歷一番個人掙扎。

Eileen抵達阿拉斯加開始採訪工作不久便收到恐嚇來信甚至來電，又被跟蹤，但她表現淡定，從不畏縮；第7集，自稱「關注的市民」發信者Eric最後來到編輯室，持槍挾持Eileen當人質，要她公開承認報道錯誤並且道歉。她依然無所畏懼，冷靜應對。Eric跟很多當地居民一樣，曾在鑽油台工作，因報章有關油公司對當地生態影響的報道，導致公司關閉，Eric失業，也因為酗酒等問題，賠上了婚姻、與女兒的關係，思想走向極端。Eileen沒受威嚇，反而跟他對話，嘗試了解，並承諾把他的故事寫出來。雖然悲劇告終，Eileen卻為這場通宵的恐嚇驚魂，帶來另一面向的報道，不過此事也導致在現場的另一人質、編輯室助理Gabiel選擇離開。

《失蹤專訪》跟湯麥卡菲在奧斯卡贏得最佳電影及原創劇本的《焦點追擊》有點相似，除以新聞界為背景外，同樣也由外來者看清一宗新聞的核心。《焦點追擊》講述新上任的《波士頓環球報》主編Marty Baron，提出重新調查發生已久的天主教神父性侵兒童案件，而調查組大部分記者都是在波士頓土生土長，Marty初來這個城市，比他們能站在更客觀的位置。《失蹤專訪》類近，也是總編Stanley為何要從大老遠的紐約把Eileen拉到阿拉斯加跟Grace拍檔，外來者不管在調查、採訪習慣等方面，角度不同，總會帶來衝擊，也令膠着多時的懸案有所突破。

慰問受驚同事 看《再度劉郎》

此片有一幕Eileen與Grace沒在場，但氣氛既溫馨又淡淡哀愁；講述編輯室挾持人質事件後，Gabriel多天沒上班，先是Bob與Claire買菜上門，親自為他下廚；沒相約之下，Ami與另一記者Austin帶同紅酒上門準備跟Gabriel把酒談心，最後連總編輯Stanley也登門，原意是看這小伙子有否受嚇。在大家飯後準備欣賞電影之前，Gabriel坦言不會再回報社。衆人望向電視熒幕播放的是1940年舊片《再度劉郎》（His Girl Friday），更是五味紛陳。《再》片由侯活鶴士（Howard Hawks）執導，加利格蘭（Cary Grant）與露莎蓮羅素Rosalind Russell（露莎蓮羅素）主演，講述主編Walter與王牌記者Hildy本是夫妻，但已離婚，後者準備再婚並向前夫告辭。Walter無論在公在私都非常不捨，於是利用受政治高度介入的死刑案件，企圖誘發Hildy的正義感，再次為報社效力。《再》片是以新聞界為背景的喜劇，對於《失蹤專訪》編採部同事而言，Gabriel將要離開，還會笑得出來嗎？