《聖鬥士星矢》東京巨蛋造勢 新田真劍佑自拍曬婚戒

美日合作電影《聖鬥士星矢 The Beginning》，前晚在東京巨蛋宣傳，吸引逾千粉絲到場。主角除新田真劍佑外，有份演出《聖》片的《權力遊戲》男星辛賓（Sean Bean）、《救參96小時》花姬贊臣（Famke Janssen）、《逃出魔幻紀：叢林挑機》麥迪遜伊斯曼（Madison Iseman）、《洛城南區，我的青春》戴高天洛哥（Diego Tinoco）、《殺神John Wick 3》馬達卡高斯（Mark Dacascos）及導演湯瑪斯巴堅斯基（Tomasz Baginski）一同踏上紅地氈，場面墟冚。

千葉真一兒子新田真劍佑，今年1月底宣布與《NANA：世上的另一個我》岡本奈月結婚，婚後首度亮相公開場合，成為全場焦點。他在紅地氈上表現風騷，與粉絲自拍，展現左手無名指上的婚戒。新田真劍佑是《聖鬥士星矢》中唯一日本演員，並且透過甄選獲得角色，今次被日媒形容為「凱旋歸國」。他笑言一直住在日本，不是從海外回來。宣傳活動日英雙語，新田真劍佑一度表示有點混亂，反問主持「現在是問什麼？」場面搞笑。他坦言擔正演「星矢」一角感到壓力，「我把全部所學展現出來，希望能拍一部好戲」。被問到戲中有赤裸上身騷肌場面，他充滿自信表示，「因為全球觀衆都會看到，所以我全力操練身形」。

未上映已計劃開拍續集

導演湯瑪斯巴堅斯基表示片名既稱「The Beginning」當然計劃拍續集。他表示與新田真劍佑合作愉快，自言是最幸運的導演，「如果這場冒險要繼續走下去，我一定再與新田真劍佑合作」。

辛賓與花姬贊臣戲中扮演夫妻，二人分別相隔21及17年再到訪日本。辛賓感謝日本粉絲熱情歡迎，透露戲中有許多精彩場面，讓他感到自豪，相信日本影迷一定會喜歡。片中扮演雅典娜的麥迪遜伊斯曼則首次到訪日本，稱雅典娜一角深受原著粉絲喜愛，她壓力甚大，與工作人員不斷討論角色及演繹方法，特別注重角色的造型。

《聖鬥士星矢The Beginning》由日本東映及美國索尼電影共同製作，亞洲地區包括香港暫未有映期。該片由曾經擔任《尚氣與十環幫傳奇》武術指導的「成家班」鄭繼宗負責動作設計。荷李活近年多次把日本漫畫搬上大銀幕，正籌拍的還有《你的名字》及《小飛俠阿童木》真人版電影。

文：蘇珮欣