陳法蓉恨與黃宗澤傳紫菜 陳星妤為健康改名

陳法蓉受訪時透露負傷上陣，日前在家不小心右腳撞牆，撞爆右腳腳趾尾，開頭以為無事，後來愈來愈痛，整隻腳趾變瘀黑，於是去看醫生，檢查後發現腳趾骨裂，要6至8星期才康復，所以最擔心玩遊戲時被踩腳趾。陳法蓉自言最驚玩傳紫菜遊戲，但看到樊亦敏那集跟黃宗澤及一班男演員玩得很開心，笑問：「今（前）晚有無靚仔？有無黃宗澤？（無黃宗澤得王晶！）他只是來探班，轉頭便走。全女班都不會失望，是命運的安排。」陳星妤稱要在節目中除襪用腳為傅嘉莉塗唇膏，笑言已準備好消毒紙巾，但仍感覺不好意思，希望不會臭親對方。

陳星妤新劇預告被強姦

談到《一舞傾城》將於5月15日播映，陳法蓉表示相當期待，因6年沒有在無綫劇亮相，今次飾演媽媽生，會與唐文龍有感情戲，都幾開心，至於有否親熱戲則先賣關子。陳星妤劇中有不少大膽演出，包括獻出初夜和被強姦等戲分，她透露全親身上陣，加上是處女劇，拍攝時難免有壓力，幸得陳法蓉提點和分享心得，總算順利完成。

談到由陳聖瑜改名陳星妤，她解釋：「之前身體欠佳，碰巧到內地工作時，導演介紹了一名師傅給我，希望能增強健康，改名後感覺身體的確比之前好。」

記者：陳釗