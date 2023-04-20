舊愛梁云菲私密片流出 金剛激動澄清：不是我

梁云菲去年5月公開與圈外男友小銨的戀情，當時稱兩人已交往半年多。小銨社交網的頭像變成全黑圖，並在限時動態發文說︰「有時候你很想好好過生活，但就是這麼難。」

男主角被指是ABC富二代

梁云菲的私密片段流傳，她的前度皆成影片男主角嫌疑人，金剛2019年跟梁云菲拍拖，2020年分手，他昨日就事件釐清關係，在社交平台發文：「不是我，不是我，不是我，聽清楚……」之後又上載豎起中指的照片，留言：「自己好好過生活不行嗎？不要什麼都扯到我！而且我沒有，沒有，沒有這種癖好……」據台灣傳媒報道，影片男主角已婚，是居外地的ABC富二代，今年曾回台灣過新年。

娛樂組