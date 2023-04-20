不知何超蓮結婚被諷冷漠姊妹關係差 何超欣斥惡意造謠「何家不和」

何超蓮與竇驍前日舉行婚禮，超蓮母親三太陳婉珍、胞姊超雲與弟弟何猷啟到峇里見證，何家其他成員未有現身引起熱議。內地隨即瘋傳四房女兒何超欣3月中在香港出席活動時受訪片段，被問及關於何超蓮與竇驍結婚消息，她回答：「我不知道，你同我講先知，冇時間睇新聞。」再問會否恭喜何超蓮？超欣說：「當然，誰結婚我都會恭喜。」但拒回答是否已恭喜超蓮。

「何超欣不知道何超蓮竇驍結婚」即登上熱搜，內地傳媒形容：「這個採訪也算暴露了賭王4個太太們和各自子女的真實關係。」網民議論紛紛，有說：「豪門沒有相親相愛一家人群嗎？」

強調當時不知婚訊

何超欣昨日在微博澄清「姊妹不和」指控，寫道：「看到這個報道，真的好氣。這是我3月21在香港接受一個工作採訪時，意外被媒體問到的問題，那時候就是還不知道婚訊。一個完全沒有關聯性的報道，被很壞心的人在昨（前）天重新挖出來，還隱掉時間和前情，就是想移花接木造一個『何家人不和』的輿論。我們中國人最講的就是誠信，講的就是友善，我不理解在何家姐妹之間製造這種嫁接出來的『姐妹不和』內容的媒體，是什麼樣的用心。真的很壞。我們中國人在送祝福的時候，最願意講的就是『祝家庭和美』，我很不懂這些造謠的朋友，為什麼只希望別人家庭戰亂？」

奚夢瑤澄清緋聞 被指攞景贈興

超欣哥哥何猷君的太太奚夢瑤也成網民戰靶，前日她在超蓮與竇驍結婚日子，在微博澄清跟竇驍的緋聞，「明明2019年就闢過謠了，跟他從來就沒有談過戀愛！大喜日子，麻煩大家的小機靈收一收，一起祝福真心相愛的倆人​。​」網民指奚夢瑤在別人大喜日子澄清緋聞不恰當，有攞景贈興之嫌。翻查資料，2019年竇驍跟超蓮承認戀情時，奚夢瑤曾澄清跟竇驍只是同事，並祝福兩人。

超蓮閨密李蘊獲邀參加峇里婚禮並擔任姊妹，她在社交平台直擊前晚晚宴情况，竇驍拖住穿大露背晚裝的新娘子現身，接受嘉賓的歡呼與祝福，新郎以廣東話獻唱《你的名字我的姓氏》，超蓮冧爆一臉驚喜。李蘊祝超蓮早點生一隊足球隊，她可以幫忙帶小孩，又讚婚禮好浪漫，讚新郎好棒。

裙褂藏家傳之寶

超蓮在婚禮的服飾亦成焦點，網民大讚她打扮簡約高貴，不浮誇炫富，是絕美新娘。原來超蓮穿著的中式裙褂隱藏家傳之寶，負責的設計師Maggie Ma在社交平台分享設計意念，透露新娘子喜歡簡潔，旗袍一針一線縫製都非常精細。

超蓮想將家傳之寶、一塊「霞帔墜」放在旗袍上，寓意帶着家人的祝福，設計師將「霞帔墜」隱藏在裙襬下端。「霞帔墜」是用於鳳冠霞帔上的墜子，材質一般為金或銀，在古代一般只有皇家貴族才會使用，宋朝將霞帔列入禮服規制，一直延續至明代。有估計超蓮傳家之寶是明朝的古董。

娛樂組