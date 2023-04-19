【開箱】《飢渴遊戲》 天才女廚師揭發飲食業「泰」黑暗

天賦毅力迅速上位

《飢渴遊戲》上架短短兩日，即以1123萬觀影時數登上Netflix非英語電影收視亞軍，屈居在韓國影后全度妍主演、連續兩周稱冠的動作片《格殺福順》之下，可謂雖敗猶榮。故事講述歐伊（Aokbab飾）在父親經營的街坊小店炒麵維生，原本安於現狀，直至某日獲廚師同恩賞識，邀請她加入著名主廚保羅的「Hunger」團隊，專為達官貴人提供美食到會服務，從此揭開人生新一頁。

憑藉天賦和毅力，歐伊迅速攀上副主廚一職，跟男友同恩平起平坐，感情亦見暗湧，後因選擇食材問題與保羅鬧翻，她決定轉投另一餐廳老闆托斯的陣營，升格為新店「火焰」主廚，擁有自己團隊，表面上她已登上事業高峰，事實卻是踏着保羅的舊路、為了成功不惜走火入魔的歪途。

觀眾透過預告片或者電影前半部認識的保羅，感覺就像《五腥級盛宴》的賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）一樣，都是權傾廚房的大獨裁者，不容團隊有失，手下動輒得咎；然而到了電影下半場，保羅到訪「火焰」跟歐伊一席話，跟她分享成功的代價，「先別慌，現在才是開始，你會失去同恩，將來失去更多」，對話雖然簡短，卻對歐伊影響深遠。

電影以名媛穆奇夫人主辦的盛大派對，歐伊與保羅同獲邀任主廚，為這場師徒對決揭開序幕，結局卻是出人意表的殘酷和心碎。歐伊終於體會到人性的黑暗，她會選擇留下，取代保羅的「廚神」地位？抑或急流湧退、重新做人？便成為全片最大懸念。

《飢渴遊戲》跟改編自美國暢銷小說的荷李活片《飢餓遊戲》只有一字之差，雖然劇情迥異，中心思想卻相似：生存就是一場戰爭，贏家可以活出尊嚴，呼風喚雨，不可一世；敗者只能在人生金字塔低層苟且偷安，甚或受盡折磨，尊嚴盡失。

諷刺泰國貧富懸殊

主廚保羅的團隊取名「Hunger」，意思並非「飢餓」，而是「渴求」，暗諷他的食客非富則貴，享受美食已不是為了果腹，而是滿足虛榮。保羅對此心知肚明，仍樂得投其所好，甚至不惜犯法，都只為鞏固「廚神」地位和勢力；相反地，他曾質問歐伊為何加入團隊？後者僅答「我想變得特別」，與其說是成功的追求，更直白的說法是人性的選擇，從她拒絕同流合污，正好反映師徒性格的分別。

電影其中一幕講述保羅遭手下刺傷，被送到私家醫院的貴賓房休養，歐伊送餐探望，保羅一時感觸，訴說不快童年回憶，貧窮正是成名的推動力。然後鏡頭一轉，歐伊回家才得悉老父昏迷入院，當她氣急敗壞跑到公立醫院時，周遭環境惡劣，來自低下階層的患者，就像等待屠宰的畜牲般，隨處亂躺在狹窄病牀上。這個貧富懸殊的對比，正好呈現電影主旨，令人印象深刻難忘。

模特兒出身的Aokbab，天生一副「厭世臉」，意外地跟出道過程相似的《魷魚遊戲》鄭浩妍撞樣，當然前者表演經驗較為豐富，在《無痛斷捨離》飾演設計師，舉手投足散發文青氣息；《出貓特攻隊》扮演作弊女學生，精靈可愛又惹人憐憫；《飢渴遊戲》演活出身寒微的街坊麵店廚師，「拋鑊」手勢純熟，下廚時滿臉油膩汗水，更重要的是眼神透出的欲念、不忿、失望、痛苦，直至最後抉擇，眼神再次回復光彩，Aokbab拿捏準繩，煞是好看。