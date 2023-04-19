林夕歌詞重燃鬥心 陳慧敏不再做「年度歌手」

陳慧敏覺得10年是一個里程碑，有人覺得10年要開大型騷紀念，但她則認為當刻最重要，「過去這段時間，大家都不容易過，有很多人盲衝，沒好好清理自己，以及問自己過得好與否等問題，不單止是我，相信林夕都寫給所有人」。

感恩沒被遺忘

除推出新歌，陳慧敏今年有很多計劃，會出唱片，笑言不會再做「年度歌手」，除自己創作外，還會與其他人合作，年中會參演音樂劇，年底會開騷，「很感激香港這個地方，那麼久沒回來，大家仍願意給我機會，身邊很多朋友為我打氣，這些都是我繼續前行的動力和原因」。

陳慧敏透露相隔兩年多，去年應邀回港做了一個校園騷，兩場爆滿，學生聽完表示之前沒聽過她的歌，但睇完表演便喜歡上她的歌，「別人如何拉我行，如果自己不踏出一步改變亦是徒然，林夕簡直重整了我的人生，再畀我一次機會」。

記者：柯美