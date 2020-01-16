楊樂文新片首映 MIRROR快閃撐場 林家棟被導演鄭保瑞逼瘋呻命苦

林家棟在台上表示拍完鄭保瑞執導的《智齒》有後遺症，當知道《命案》又是對方執導，個心離一離，知道大鑊了，但仍願意接受挑戰。他記得第一日一早拍墳墓戲，開拍前一晚11時才收到頁幾紙對白，還要全是客家話，又要講風水術語，兼一鏡直落；之後每天開工都「飛紙仔」，沒一場是正常。

林家棟笑說：「是他逼到我傻，天台那場戲拍了幾個版本，拍到我失聲，第二日他仲要我再拍多個版本。《命案》給了我很大啟示，就是天意不可違，但都要有所約束，要做個善良的人。」然後對住台下的鄭保瑞笑笑口說：「阿瑞，做個善良的人呀！」Lokman表示跟家棟、導演和編劇合作，獲益良多，「導演幫我搣甩包袱和壓力，相信對手，一齊受苦」。

盼明年金像獎有提名

Lokman透露MIRROR成員之前計劃《命案》上映時包場支持，還說會在戲院幫手派飛，但會否行動就不得而知。談到他在新片表現獲不俗評價，會否希望明年有金像獎提名？Lokman說：「有提名當然開心，但不敢講信心，要睇評審。」

姜濤因為在今屆金像獎睇好入圍的隊友呂爵安（Edan）和柳應廷（Jer）勝出，結果二人落敗，被嘲是「燈神」，Lokman笑說：「咁到時叫他（姜濤）睇好其他人，燈死人哋，我就機會大一點。」

說到家棟希望《命案》拍續集，但要與他交換角色，Lokman也想導演開續集，不介意演風水師，挑戰專業術語對白。談到鄭保瑞讚他試鏡時展現沉穩性格，Lokman承認在隊中比較沉得住氣，「身為隊長要穩得住自己，先可以觀察到所有嘢，個人敏感啲，對演戲有幫助」。

家棟不再隨便被「拍膊頭」

家棟說到那場天台戲猶有餘悸，「一shot過講5分鐘，還要拍不同版本，足足拍了50幾個take，好不辛苦」。以後不拍鄭保瑞的電影？他說：「每次都很大挑戰，每次都去克服，認真命苦。」說到勸鄭保瑞做個善良的人，家棟笑言：「他包裝得好善良，但要逼到你傻為止，每場戲都不夠時間準備。」他透露剛為另一套戲《潛行》補完戲，因老闆想添加一些鏡頭，問他會否放假休息？他說：「我不想休息，還未過足幕前戲癮，現在有部戲接洽中，只欠價錢問題。」不再「拍膊頭」演出？家棟笑言：「拍到膊頭歪晒，有心漏症啦。」

記者：柯美

攝影：林祖傑