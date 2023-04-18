【開箱】《猜猜猜誰是兇手2》 阿當珍妮花 雙傻鬧巴黎

真假神探大戰

《猜猜猜誰是兇手2》（Murder Mystery 2）延續上集劇情，故事講述紐約警察尼克（阿當辛迪拿飾）和髮型師妻子奧黛麗（珍妮花安妮絲頓飾）誤打誤撞下，偵破遊艇離奇謀殺案後，決定辭去本身職務，成為全職私家偵探，但因二人未獲牌照，加上資質有限，生意每况愈下，瀕臨破產邊緣，為此經常吵架，弄至家無寧日。

某夜接到王室好友維克來電，邀請二人出席盛大婚禮，怎料抵達私人島嶼，婚禮尚未結束，新郎先遭綁架，無論在公在私，尼克夫婦都不能置身事外。

對於獲邀出席婚禮的400名賓客，包括維克未婚妻克勞黛、胞妹賽拉、董事局主席法蘭，甚至親朋戚友、新歡舊愛、私人保鑣等，都有可能是幕後主腦，尼克夫婦毫無頭緒，此時《皇家特工》麥克史壯（Mark Strong）扮演正牌偵探康納米勒突然出現，他曾任職英國軍情6處談判專家，受聘到場調查綁架案，他跟尼克夫婦可會上演「神探大戰」戲碼？

玩轉巴黎鐵塔

多得綁匪要求尼克夫婦親自到凱旋門交贖金，電影場景名正言順轉移到法國，上演「雙傻大鬧巴黎」，正好為未能趁復活節假期出外旅遊的觀眾，帶來一場虛擬行程。壓軸正邪對戰，玩轉巴黎鐵塔，由塔底打到上塔頂，就算觀眾明知珍妮花安妮絲頓在綠幕前扮「笨豬跳」，勢必有驚無險，仍能笑得開懷，「喜劇天后」之名，她當之無愧。

珍妮花安妮絲頓與阿當辛迪拿相隔4年再度合作，默契有增無減，兩人吵吵鬧鬧，成為全片笑料主要來源，難得笑中有愛，最後夫妻順利破案，人「財」兩得，再度蜜月，恩愛程度爆表，順便為開拍第3集埋下伏線。

今集新加盟的《希魔撞正殺人狂》法國女星美蘭妮羅蘭（Melanie Laurent）扮演克勞黛，雖然戲分不多，至少造型性感悅目，算是今集「門面擔當」。

充斥低俗笑話

新片節奏明快，一開場即交代男女主角背景，就算觀眾未睇上集，仍能順利融入續集劇情，而且部分場面拍得相當幽默，例如維克遭人綁架後，島上疑犯逐一拍門求見尼克夫婦，輪流申訴自己無辜，然後互篤背脊，力證他人才是兇手等，雖然手法陳舊，導演仍拍出熱鬧和荒謬感覺。電影既以搞笑為主，破案過程跟上集一般兒戲，而且同樣死得人多，且別期望跟《神探白朗：抽絲剝繭》之類的偵探片相提並論。

另一方面，今集仍然充斥「屎尿屁」話題，例如來自歐洲的直升機機師，因為口音問題，總是把尼克二人稱為「屎漬夫婦」，樂壇天后Taylor Swift在他口中亦變成「泰勒屎漬」；小島上所有動物如紅鶴、長頸鹿等都要包住尿布，根據維克解釋，此舉為防止牠們的排泄物四散，諸如此類低俗笑話，出現在阿當辛迪拿主演電影，倒是出奇合襯。