Blackpink美國完騷即爆緋聞 事務所回應混亂 26歲Rose傳戀42歲姜棟元

韓國女團Blackpink成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rose人氣高企，感情事也成為外界焦點，各人先後爆出緋聞，例如Jisoo被傳與熱刺前鋒兼韓國「國腳」孫興慜拍拖，Jennie早前更被黑客公開她與防彈少年團（BTS）成員V的親密合照。最近終於輪到Rose，新歡正是《孩子轉運站》姜棟元。早前有網民發現二人穿戴同款頸鏈及外套，又現身同一試映會及藝術展，而最關鍵的證據是，網上流傳Rose與外籍友人聚會的合照，赫然發現姜棟元亦是座上客，而且坐在Rose身旁，甚至有網民懷疑，他倆在屏風遮掩下手牽手。

不否認等於承認？

Rose與姜棟元的緋聞愈傳愈烈，前者所屬YG娛樂昨日終於表態，最初不承認也沒否認，直指這是藝人的私生活，公司很難確認，姜棟元方面也作出類似回應，「確實一起參加聚會，但其他事情（戀情）因涉及藝人私生活，難以確認」。雙方口徑一致，加上YG娛樂過往回應藝人緋聞時，不否認就等同承認的「傳統」，例如Jennie與V的親暱合照曝光後，YG拒絕回應；對於G-Dragon與小松菜奈的緋聞也一樣，令外界確信今次Rose與姜棟元的戀情屬實。

正當網民認定Rose與姜棟元拍拖之際，YG娛樂昨日下午再度澄清，雖已說明有關Rose的私生活不作回應，但緋聞持續擴散，唯有進一步解釋，強調Rose並未拍拖，希望外界不要作出無謂猜測。

巡唱加場暗示續約

提起Blackpink，她們現正舉行世界巡迴演唱會Born Pink日前宣布加開4場美國演出，分別在8月12日至26日在新澤西州、拉斯維加斯、三藩市以及洛杉磯舉行。有心水清的粉絲認為，隨着美國演唱會加場，推測Blackpink成員已跟YG娛樂續約，事緣她們的合約將於8月初屆滿，既然8月下旬行程落實，相信續約一事亦已塵埃落定。

文：蘇珮欣