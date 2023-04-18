《中年好聲音》6強誕生 吳大強為輕吻韋綺姍解畫 大熱龍婷獲無綫斟簽約 無意爭一姐

記者：陳釗

《中年好聲音》前晚一集，吳大強與韋綺姍合唱《Tonight I Celebrate My Love For You》獲91高分，支嚳儀與林二汶合唱《Can't Take My Eyes Off You》，支嚳儀賽前失聲影響表現，最終被淘汰，未能晉身6強。

唱得開心 禮貌式輕吻

6強參賽者昨日出席決賽記者會，吳大強和龍婷被視為大熱，吳大強表示每名選手的實力都毋庸置疑，他積極備戰，會盡全力唱好歌。提到在前晚播出一集得最高91分，吳大強表示多得韋綺姍老師帶住他唱，信心大增，也教導他很多。他唱完時即興親了韋綺姍一下，吳大強解釋：「只是禮貌式輕輕一吻，不是挑逗對方，純粹唱得開心，很自然地做。」他稱在觀眾席的兒子吳偉豪也知爸爸個性，愛搞氣氛。

龍婷個唱門票被指太貴

龍婷承認對自己有信心，為了保持身體狀態，近日出街都戴口罩。談到被捧為大熱，她說會努力，難得今次比賽唱了12首歌，讓大家看到她的不同風格。吳大強也激讚龍婷前晚表現非常精彩。至於若勝出會否簽約無綫？龍婷多謝無綫給予很多機會，正洽淡中。是否與炎明熹爭做一姐？她笑言：「不用爭，大家一起努力，我想做多點成績給大家看，不是去爭什麼。」

龍婷除演出稍後舉行的《中年好聲音》演唱會，還有個人慈善演唱會，透露每日保持運動，隨時可唱足1小時。對於個唱門票最貴980元，被指索價太高，龍婷稱票價是主辦方設定，她只負責唱，愛心是無價。

林曉峰自薦做下季主持

擔任決賽主持之一的林曉峰表示重遇肥媽、周國豐、張佳添及車婉婉等一班戰友，感到很開心，笑稱最初是想參賽，但因有工作在身，未能趕及報名。會否考慮參加第2季？林曉峰笑言：「我有叫『獎門人』（曾志偉）快點開第2季，辦得再大型一點，讓更多追夢的人參與。若真的開，我會想做主持多一點，沒那麼大壓力，參賽要很多心力。」問到之後會否多回無綫工作？林曉峰表示哪裏有工開就到哪裏，若曾志偉叫他客串主持節目《獎門人》，他一定幫手，又透露與一班大灣仔兄弟有意舉行巡迴演唱會。

曾志偉日前舉行70歲生日派對，被問到是否玩到天昏地暗？林曉峰笑說：「我玩到暗，但無昏，差不多留到最後，見壽星安全回家才走。難得一班好友歡聚在一起，希望我70歲時也能這樣。」他又大讚年屆91歲的胡楓獲金像獎終身成就獎，說感言時的人生態度仍如此正向又精靈，非常厲害。