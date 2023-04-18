金像慶功 鄭秀文激動心情未平復 劉青雲喜見影圈不再青黃不接

「吳鎮宇有實力只是有點怪」

楊紫瓊奪得奧斯卡影后，問劉青雲會否考慮到荷李活發展？他表示沒想那麼遠，能拍港產片已好開心，「我有恭喜楊紫瓊，不是講笑，能去到那地方絕不容易，她的成功，代表着叫大家不要放棄」。頒獎給他的吳鎮宇自嘲與金像影帝無緣，總是擦身而過，有點無奈。劉青雲讚鎮宇是有實力的好演員，「他是我們中最早奪金馬獎，我跟他合作過多部戲，他是值得和絕對有能力得獎，只是他為人有點怪」。青雲將與鎮宇拍新戲，大家會用盡全力演出，沒想過要讓獎。

Sammi：有好劇本不介意拍劇

Sammi同時獲「最佳原創電影歌曲」，成為雙料影后。她穿紅色晚裝出席慶功宴，稱激動心情仍未平復，「激動因有感自己的路不易行，得獎非個人榮耀，只想提醒有夢想的人要堅持，不要輕易放棄，因永遠不知道美妙時刻何時降臨」。她沒想過得歌曲獎，讚姜濤與王菀之唱的歌曲跟電影主題很配合，她得獎感意外。

Sammi承認由喜劇轉演正劇是很難的事，因大家會逐格留意她有否「Sammi式」演出，希望觀眾放低枷鎖，當她是普通演員。她不介意再拍喜劇題材電影，也樂意接受新挑戰，有好劇本亦不介意拍電視劇，但要有足夠休息時間，畢竟年紀大。她暫時未決定會否加片酬，拍《流水落花》沒收酬勞，一切以劇本出發，並願意將片酬當成製作費，支持更多新晉導演。提到劉德華頒獎給她，Sammi表示只要題材合適，不抗拒再跟對方合作。對於劉青雲表示見到香港出現很好的女演員，她聞言開心到黐埋牆說：「真的嗎？好感動呀！因為獲劉青雲認同是好大的鼓勵，好樂意跟他再合作。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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