《模範的士2》結局收視破頂 李帝勳「入伍」留伏線拍第3季

文：蘇珮欣

《模範的士2》前晚播第16集大結局，收視21%，較上集升5.3個百分點，瞬間最高達25.6%，成為開播以來新高，也是今年度最高收視韓劇。《模》劇前晚亦是同時段冠軍，MBC《朝鮮律師》第6集低見2.2%，有線頻道tvN《潘朵拉：偽造的樂園》第11集錄得3.2%，微跌0.8個百分點；前晚首播的JTBC《車貞淑醫生》則有4.9%。香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看《模》《朝》兩劇，《潘》《車》兩劇則分別在影視串流平台Disney+及Netflix上架。

金素妍文彩元客串

《模範的士2》最後一集講李帝勳在獄中雖成功保護洗黑錢案證人，卻被困獄中，無法脫身。「彩虹運輸」團隊表藝珍設法跟獄中的李帝勳聯絡，計劃擊潰以朴浩山為首的犯罪集團。「彩虹運輸」團隊的金義聖查出犯罪集團另一頭目申載河的真正身分並非孤兒。朴浩山多年前拐走年幼申載河，栽培對方成為自己手下，還指示申載河殺害生父。申載河得悉身世真相後，相約李帝勳決鬥，並請朴浩山在旁觀戰，其實申載河想向朴浩山復仇，最後申載河抱着朴浩山跳樓同歸於盡。劇集尾聲李帝勳等人重回日常生活，接下女兵遭虐待案件，李帝勳駕模範的士出動，潛入軍隊替受害者復仇。

《模範的士2》結局邀請了《The Penthouse上流戰爭》女星金素妍及《惡之花》文彩元客串；前者化身第一代模範的士司機，接到金義聖的求救信息，從日本飛回韓國，在危急關頭拯救李帝勳等人。文彩元則扮演女兵，在軍中遇李帝勳，兩人似是舊相識。結局明顯留下伏線，軍人出身的李帝勳重返軍隊，遇上文彩元，暗示二人曾有一段過去。

昨日SBS方面透露確定會開拍第3季，編劇吳相浩與導演李丹已開始籌備第3季內容，不過尚未有製作時間表，也正與主要演員商討，暫未確定下一季是否原班人馬演出。其實李帝勳日前已表明希望拍第3季，看來他如願以償。