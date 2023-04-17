呂爵安粉絲遊艇應援搶鏡 余香凝宣布再有喜 王丹妮林明禎鬥透視 蝦頭低V迎戰

記者：林祖傑、陳釗、林蘊兒

攝影：鍾偉茵

MIRROR成員Edan、柳應廷（Jer）和姜濤分別入圍角逐最佳新演員和最佳原創電影歌曲，他們的粉絲昨日凌晨已到文化中心紅地氈的公眾區霸靚位。「爵屎」為撐偶像出動遊艇應援，Edan十分識做，見到遊艇即向船上粉絲揮手。他說：「好多謝粉絲支持，和他們一起見證這個特別日子。我和Jer邊個攞獎都沒所謂，講了誰上台攞獎都要多謝對方及請食飯。」

想收藏錯體場刊

說到金像獎紀念場刊封面扉頁海報印刷出錯，將劉青雲英文名寫成「Edan」，Edan都覺得好笑，想keep一本。劉青雲和Jer均認為場刊印錯他們的名字屬好小事，亦想收藏錯體版留念。

「大馬女神」林明禎穿白色大露背低胸透視長裙，到場便問傳媒：「有冇誠意？」透露試衫影相時好似公主，不知在陽光下會透視，但已來不及換上第二襲，「都ok，幾靚，陪我出席的弟弟還叫我不要怕醜，要挺起胸膛」。事前她曾說要與楊詩敏（蝦頭）鬥性感爭最佳衣著，蝦頭穿黑色中空裝，盡顯豐滿身材，林明禎表示未見到對方，期待跟蝦頭見面。

同樣穿透視裝的王丹妮稱：「這襲裙是高級訂製，專程由外國運來給我穿著，因為今（昨）晚是金像獎隆重日子，所以悉心打扮，盛裝出席，事前不敢吃太多，怕影響一身打扮，這襲服裝很重，估計約有20磅，雖然好重，但做足安全措拖，不怕走光，亦不擔心去廁所會不方便，一拉起就去得。 」

梁洛施想跟劉青雲合作

久沒露面的梁洛施擔任頒獎嘉賓，透露已回港生活6年，一直有接洽電影，之前和張家輝拍了《爆裂點》，「很多人以為我不再拍戲，是錯的，我想拍電影，希望演不同角色」。想和什麼演員合作？梁洛施說：「心目中最想和劉青雲合作。（小朋友長大，可以做自己喜歡事情？）都係，有媽咪幫手照顧，出埠拍攝都不成問題。」她表示大仔已14歲。

說到她當年13歲入行，會否也安排兒子入行？梁洛施「啋」一聲說：「他們冇講過話想入行，也沒有演藝天分，反而有藝術和運動天分，他們知我是演員，有睇過我以前的作品，但沒感覺。」問到她現在有沒有拍拖？她表示沒有，單身好舒服。

腹部微隆的余香凝著銀色拖尾閃片裙襯7吋厚底boot，由老公陪同下行紅地氈，步履輕盈。公布佗第二胎的她表示現在懷孕4個月。問心情是否緊張？她望一望老公，老公笑說：「現在比較緊張。」余香凝表示佗B狀態不錯，現在可以盡情食，不用為著靚衫忍口，又透露現在正拍戲，戲中剛好飾演大肚婆，「部戲拍至5月才煞科，開工時會小心，不會太大動作」。

許鞍華想為劉德華拍紀錄片

劉德華（華仔）拖住許鞍華導演一起行紅地氈，兩人表示擔任最佳女主角和新晉導演頒獎嘉賓，被問會否再合作拍戲，華仔說：「睇導演。」許鞍華回應：「有部戲可以拍，拍華仔紀錄片，希望有生之年可以再跟他合作。」華仔答應，「好呀，我好耐沒有談戀愛，可以先拍文藝片」。講到奧斯卡影后楊紫瓊歡迎再拍港產片，許鞍華和華仔齊聲想合作，華仔笑說：「動作交給楊紫瓊，我跟她談情就可以。」

（第41屆香港電影金像獎紅地氈）