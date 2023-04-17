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2023年4月17日星期一
《給十九歲的我》奪最佳電影 校方重申沒強迫學生拍攝 鄭秀文首封金像影后 劉青雲三度稱帝
唱學友金曲「等到花兒也謝了」 胡楓獲終身成就獎「序」有應得
奧斯卡影后楊紫瓊寄語永不放棄 林諾撼低呂爵安奪最佳新演員
香港電影金像獎得獎名單
呂爵安粉絲遊艇應援搶鏡 余香凝宣布再有喜 王丹妮林明禎鬥透視 蝦頭低V迎戰
鄭裕玲公布5男陪出埠 魏浚笙林家謙上榜
準新人峇里行蹤曝光 何超蓮穿婚紗拍照 竇驍察看場地
郭羡妮眼痛撐女兒表演 楊思琦愛女打功夫有板有眼
偕20歲兒子亮相遊戲節目 麥長青北上發展一腳踢
《模範的士2》結局收視破頂 李帝勳「入伍」留伏線拍第3季
Blackpink演出直播2.5億瀏覽破Coachella紀錄
《超級瑪利歐》蟬聯冠軍 動畫第2周票房破頂
橫濱流星新片記者會遇大雨腰斬
安娜迪艾瑪絲靠《老友記》學英語
【開箱】《朝鮮律師》 禹棹奐化身「毒舌大狀」報復奸臣
香港電影金像獎得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（第41屆香港電影金像獎頒獎典禮）
相關字詞﹕
白日青春
林諾
楊紫瓊
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