【開箱】《燈火闌珊》 難同偕白首 璀璨都市光輝到此

真霓虹燈牌師傅現身

《燈火闌珊》講述江美香（張艾嘉飾）難以接受丈夫楊燦鑣（任達華飾）突然離世，記着兩人以前在霓虹燈招牌下的浪漫往事。回到亡夫工場，遇到鑣的徒弟Leo（周漢寧飾），得悉鑣希望重做一個已拆除的霓虹燈牌。美香希望完成其遺願，學習及親手燒製霓虹光管，獨生女楊彩虹（蔡思韵飾）卻計劃離開香港。

此片是第5屆「首部劇情電影計劃」專業組勝出作品，也是女導演曾憲寧首部劇情長片。把失去親人與霓虹燈牌在港式微連結一起，構思不錯；此片有關霓虹燈牌的製作、歷史及現况，做了不少資料蒐集，尤其電影結束介紹一衆霓虹燈牌師傅，更值得一讚。不過把大銀幕分開兩半，左邊講霓虹燈牌師傅，右邊是工作人員名單，觀衆如都有興趣會否顧此失彼？這批師傅也值得完整畫面看清他們容貌與作品。

此片以難以接受丈夫鑣逝世的美香為主角，由開始時誓要找回被女兒丟棄的亡夫舊物，到後來連自己的衣物也一併棄掉，那是被Leo招認鑣沒有遺願的真相所刺激？還是鑣的舊客劉小姐（龔慈恩飾）希望重製妙麗舊燈牌，讓腦退化症丈夫能記起兩人初相識點滴，美香從中找到更多共情共鳴，盼助劉小姐完成心願，也是與亡夫的聯繫，代他彌補遺憾。

徒弟角色較模糊

《燈火闌珊》浪漫之處不是美香與鑣年輕時由拍拖到結婚的經過；年輕美香為配合張艾嘉不完全標準的廣東話而硬加鄉音顯得突兀之外，法式音樂與忽然起舞的片段，與電影其餘部分也有點格格不入。《燈》片的浪漫在於不可為而為之的某種態度；像劉小姐說即使燈牌真的製成，也不知是否對丈夫記憶有幫助，她卻願意嘗試。鑣師傅也執著於霓虹燈的美態，喜歡製作過程，才始終沒有轉行。

美香失去了鑣，香港這城市也因為建築條例、其他技術進步等原因，讓帶有藝術色彩的霓虹燈牌慢慢退場。其實美香在丈夫逝世後，才開始了解他幾十年來的心血是什麽一回事，最初以為他債台高築，因經營不善，甚至勸他轉行；後來從舊客（梁雍婷飾）那裏知道，鑣總寬待有經濟困難的客人。霓虹燈若是過去產物，鑣不也老派的重人情。電影開始沒多久鑣逝世，透過美香、Leo、彩虹及衆舊客回憶，這角色反而立體。Leo與美香初見面，前者準備輕生，但為何會走到這一步，也沒詳細交代。相處下來，兩人如同母子，但Leo的背景似乎單靠他模糊的自述，角色因而顯得單薄。彩虹到訪工場，責備他處事粗疏，認為應該結束工場，他又真的聽命到其公司工作，就此擱置製作霓虹燈牌。這門技藝將失傳，到底這城市再不接受它，還是沒有人接班？