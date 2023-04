雲溫達斯役所廣司合作挑戰康城影展大獎 姬蒂新片演修女再衝奧斯卡

姬蒂白蘭芝主演的《The New Boy》入圍康城影展一種關注單元,由華域方頓(Warwick Thornton)執導,其前作《Samson & Delilah》2009年在康城贏得金攝影機獎。《The New Boy》講述1940年澳洲,一名9歲原住民孤兒,在黑夜來到偏遠的修道院,當中住有叛教的修女,男童的出現打擾了在信仰間掙扎的主角。《The New Boy》昨日發放首張劇照,只見修女打扮的姬蒂白蘭芝抱起一名受了傷的原住民男孩。

姬蒂白蘭芝在《Tar》扮演因性醜聞從事業高峰墜落的指揮家,廣獲好評,但上月舉行的奧斯卡頒獎禮,角逐影后不敵《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊。首次挑戰修女角色的姬蒂有望下月亮相康城影展,若能得獎,有機會再角逐金像影后殊榮。

曾經憑《德州巴黎》贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎的雲溫達斯,今年以《Perfect Days》捲土重來。向來是《東京物語》小津安二郎影迷的雲溫達斯,曾到日本拍攝紀錄片《尋找小津》,追蹤對方足迹,《Perfect Days》亦在東京取景,由《失樂園》役所廣司、《全裸監督》柄本時生、《求職家族》三浦友和、《First Love初戀》山田葵等主演;是枝裕和執導的《怪物》亦入圍主競賽單元,該片有《小偷家族》安藤櫻、《阿信的故事》田中裕子與《HELLO!刺蝟偵探》永山瑛太等主演,相信屆時一衆日本演員會在康城紅地氈聚首一堂。

《Perfect Days》講述一名廁所清潔工生活簡單但滿足,熱愛音樂與書本,也喜歡大樹,並經常會為它們拍照,當遇到連串突發事件,慢慢揭開他過去的面紗。《Perfect Days》昨日亦公開了首張劇照。