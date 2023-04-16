洪永城捧紅小Edan 搞笑要抽佣

倪嘉雯首次上《思家大戰》，已熟悉遊戲玩法，有信心贏獎金。她早前到吉隆坡拍旅遊節目，與攝製隊好夾，臨走前跟導演感動爆喊。她指當地天氣炎熱，多以背心熱褲出鏡，但未敢穿泳裝示人。

胡美貽想體驗跳河被阻止

胡美貽稱《思家大戰》遊戲非想像中易，上次臨門撻Q敗走，今次來復仇。她早前與洪永城到亞馬遜拍旅遊節目，見識到對方的口才和幽默感，她本想體驗跳河，但不熟水性被團隊阻止，「聽說有人跳河後一隻眼失明，不可以亂冒險，我改為徒手爬40米高的樹，希望下次挑戰爬IFC」。

記者：鍾一虹