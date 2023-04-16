陳山聰期待《隱形戰隊》開電影版 劉穎鏇最想發哥客串

遊主題樂園 變吉祥物

前晚陳山聰、唐詩詠、劉穎鏇、劉佩玥、江美儀、林子善及監製文偉鴻（Jazz）等一起看大結局。《隱形戰隊》受歡迎，問陳山聰與劉穎鏇會否想拍續集？陳山聰說：「我們跟Jazz講過，他不喜歡拍續集，反而想拍電影版，其實都有迹可尋，Jazz試過將《使徒行者》拍成電影。」如開拍電影版，陳山聰希望原班人馬上陣，盼邀請到前輩參演，最好是影帝級，因他是電影新丁，沒票房保證。劉穎鏇未拍過電影，好期待參與。想跟哪個影帝合作？她說想與周潤發（發哥）合作。陳山聰曾跟發哥一起跑步，稱下次會邊跑邊問發哥能否客串教官一角，他透露日前與劉佩玥、林子善去主題樂園玩，每行5步就被市民要求合照，笑言變成樂園吉祥物。

劉佩玥：根本無拍強姦戲

劉佩玥與唐詩詠劇中分別被強姦和遭冷藏，劉佩玥的強姦戲十分兒戲，飾演鏗少的阮浩棕說了幾句對白及拉褲鏈就當交代了。劉佩玥說：「未收到劇本已知有場強姦戲，好擔心不知點演、情緒如何處理，所以在家邊想邊喊，拍攝時跟監製講，事前有試做這場戲的情緒，怎料監製說『你放心，我一秒都不拍』，監製不想令我經歷不舒服過程，加上電視尺度，不可以太大膽。（觀眾以為被刪剪，浪費了？）沒有剪，根本無拍。」

唐詩詠聞言笑說：「點解你不用真拍，我就要真拍，瞓在凍櫃車內，氣溫是零度以下，可能導演驚我感受不到凍，要我真正感受，我永遠都要真拍，都拍過被強姦戲，點解劉佩玥拍得咁輕鬆。」她笑言忘記跟監製講，事前都有將自己放入家中雪櫃感受，可能就不用拍。

記者：柯美