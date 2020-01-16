放假回港宣傳新歌 逾200粉絲撐場 姚焯菲自爆讀女校無男仔追

Chantel昨日現身商場，舉行新歌《小出走》MV發布會，她身穿長袖連身裙配長靴出場，興奮跟現場小菲象及市民打招呼，她說：「大家好，我返咗嚟喇！好掛念大家。」

比前成熟 自理能力提升

Chantel即場獻唱3首歌，稱此行返港逗留約兩星期，除探望家人，還要爭取時間接工作及灌錄新歌，行程十分緊密。她表示父母覺得她比前成熟，而且自理能力提升，「以前有父母照顧，做事比較粗心大意，返港後我變得好有條理，懂得自行設定時間表溫書，這方面有進步及變得比以前獨立，也是我去讀書的原因」。

Chantel身形明顯較離港前有肉地，還有少少包包面，她默認肥了，「在外地不算食得太多，可能是少做運動有關，不過回港後已積極做運動喼弗」。她透露兩個月的留學生活，起初不太習慣，很掛念父母，慶幸跟一名來自北京的女學生同房，大家相處融洽。

《小出走》MV新西蘭取景

Chantel透露新歌MV在新西蘭取景，部分地點從未去過，大讚風景優美，由於拍攝時落驟雨，又要趕日落前完成，所以過程要執生，不過都好玩，還意外地拍到彩虹，最開心是好友張馳豪與潘靜文驚喜探班。在當地可有被外籍男生搭訕？Chantel甜笑說沒有，加上讀女校，很少接觸男生，即使拍MV，也沒有惹人注目。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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