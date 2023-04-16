任壓軸嘉賓曬舞技 郭富城「歌神」墨寶贈許冠傑

Sam與城城合唱《尖沙咀Susie》後，城城問可否攬Sam？Sam回應也要攬城城。城城好開心擔任Sam的演唱會嘉賓，自爆知道Sam開騷即自薦做嘉賓，他是聽Sam的歌長大，Sam好弗又好努力，在演唱會自彈自唱超賣力，很值得大家尊敬，「因為他就是歌神。如果沒有Sam在那個年代成為香港流行曲的始祖，我沒機會站在這個舞台上」。Sam謙虛說：「多謝多謝，不要客氣。」

「見到Sam 我真係腳仔軟」

城城表示心情興奮又緊張，「我在舞台上也算是身經百戰，但見到Sam，我真係腳仔軟。剛才在後台聽到Sam唱歌，又看到Michael（許冠文）表演，聽到很多從小陪伴我成長的歌曲，我會繼續努力」。 之後再合唱《沉默是金》。Sam送給城城一幅繡上「舞台皇者 郭富城」的巨型錦旗，城城表示受之有愧，希望將來嘗試作曲，像Sam那麼叻，要將這幅錦旗放在門口。城城亦送上自己書法的作品給Sam，寫上「歌神」兩字的墨寶，Sam連聲讚好，城城接着唱《打雀英雄傳》。演唱會尾聲，Sam依依不捨，點唱環節盡量滿足歌迷要求，最後「安歌」兩次，與全場大合唱至凌晨。

娛樂組

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