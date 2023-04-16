相隔4年再來港 阿信：沒忘記你們 五月天海濱騷三度encore冧粉絲

五月天中環海濱騷前晚開鑼，五子踏上舞台時配合巨型投射屏幕和煙火爆破，製造震撼效果，然後一口氣演繹《盛夏光年》、《愛情萬歲》、《離開地球表面》，之後升上高台排排坐唱《知足》，觀眾聽得如癡如醉。

冠佑想念茶餐廳凍檸茶

相隔4年不見，五月天齊表示很掛念香港歌迷，然後輪流講感受，石頭率先說：「很久不見！來到香港，很想看看有沒有太多變化，好掛念在香港食公仔麵。今次來到中環這個地標開演唱會，很開心再見到你們和聽到大家的聲音。」瑪莎和怪獸說見到粉絲心情激動，而且大家可以除口罩見面，呼籲用盡體力玩個夠。冠佑自爆掛念粉絲外，亦想念茶餐廳的美食，自爆曾飲6杯凍檸茶，但同事勸他少喝甜飲對身體較好，唯有少飲，卻被隊友爆今次來港已喝了3杯。阿信笑稱想跟大家喝一杯，因為今朝有酒今朝醉。之後獻唱《如果我們不曾相遇》、《最重要的小事》，又邀請同門師妹白安合唱《人生海海》及《OAOA（現在就是永遠）》。

女粉絲舉Blackpink手幅

演唱會尾聲有點唱環節，五月天各成員挑選歌迷點歌，有女粉絲高舉韓國女團Blackpink手幅，阿信笑問：「這是什麼意思？你是不是跑錯演唱會？」也有粉絲點唱周杰倫的《開不了口》，又有粉絲寫「上次來香港的冠佑46歲」，讚冠佑靚仔，場面搞笑。

壓軸部分，五月天演繹歷年粉絲耳熟能詳的作品，包括《為你寫下這首情歌》、《乾杯》及《諾亞方舟》，全場氣氛熾熱。

「66歲都為你們繼續唱」

到完場前encore，他們連唱《玫瑰少年》、《溫柔》及《倔強》，粉絲齊揮動熒光棒及和唱，現場一片燈海。之後五子齊鞠躬謝幕，台下歌迷仍大叫encore，他們商量一會，隨即再唱《傷心的人別聽慢歌》及《憨人》，阿信感性說：「五月天沒忘記你們，所有的歌隨海風和星光為你們而唱。無論我們是46、56、還是66歲，到時候無論有幾多人在場，希望大家一樣會來，為你們繼續唱。」他深情說大家要好好珍惜，希望未來也保留着這些美好回憶。五人再度鞠躬，同樣再被歌迷的encore聲感動，決定唱最後一首歌《戀愛ing》，演唱會三度encore才正式完結。

記者：林蘊兒

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