【開箱】續談台劇《模仿犯》 警察記者廟祝3角色搶鏡

觸及祖孫父女情

《模仿犯》改編自日本作家宮部美幸長篇小說，先後拍成電影及日劇，台劇版改動不少。劇中吳慷仁扮演帶領NOH拐殺案專案小組的檢察官郭曉其，是原著沒有的虛構人物，卻從頭帶到尾。郭曉其中學時遭滅門，這段經歷小說裏發生在發現殘肢的高中生塚田真一身上，他亦跟郭曉其一樣，為引領兇手上門感到內疚。吳慷仁向來好戲，不過追求公義的律政人物，難免讓人想起其舊作《我們與惡的距離》人權律師角色。小說中塚田後來與其中一名受害者的外公有馬義男成為好友，前者沒在台劇出現，有馬義男是豆腐店老闆，外孫女遇害後，竭力找出真相，也最早發現命案不止一名兇手。台劇這角色變成台灣資深演員陳博正扮演的馬義男，角色由豆腐店老闆換成廟祝，十分落地；女兒車禍昏迷，外孫女秦怡君又被拐虐殺，還遭傳媒形容為行為放蕩，馬義男由始至終相信外孫女，而且一直沉着應戰，跟原著一樣，最先發現有兩名兇手；面對真兇挑撥，也冷靜的勸對方收手。劇中又特別安排秦怡君信奉基督教，為免外公難過，一直隱瞞；她死後馬義男才獲悉，相當唏噓。

童星出身的庹宗華年屆花甲，比當紅時期脹了不止兩倍，劇中演快退休的老差骨林尚勇，十分搶鏡。最初不滿郭曉其，相處下來跟下屬大超都欣賞郭認真辦案。林尚勇緊張女兒羽彤，但雙方缺乏溝通，關係很差。直到羽彤被拐，林尚勇決定犧牲自己，買黑槍與疑兇沈嘉文決一死戰，結果墮樓昏迷。後來知道郭曉其在現場撿走黑槍沒交出，又救了羽彤，更覺虧欠對方。其實郭曉其在現場找到黑槍，有過一絲猶豫，始終同情林尚勇戰勝守規鐵律，有點違背其慣常作風。

原著小說中女記者前畑滋子是破案功臣；從連環殺人事件得到靈感，寫連載的報告文學，受到矚目，主犯網川浩一設局讓連載腰斬，她因此調查網川身世。台劇《模仿犯》變成路妍真（江宜蓉飾）和姚雅慈（林心如飾 ）兩個角色；前者新入行，熱血正義富同情心，對室友慘死耿耿於懷，希望翻案；姚雅慈是知名主播，外表強悍，有時處事會不擇手段，但跑新聞有自己的界線，會堅決捍衛，並且面對兇徒無所畏懼，從舊新聞掌握到主犯線索，沒料到踩進陷阱。姚雅慈與路妍真由誤會到互相欣賞，關係亦師亦友，劇集最後路妍真當上主播，也有傳承意味。

描寫真兇背景不夠深刻

柯佳嬿戲分比想像中少，演郭曉其的前女友胡允慧，即原著中的高井由美子，是被主謀網川浩一設局利用的角色，跟台劇版完全不同。原著小說主要分開三部分，由發現被肢解的手腕開始，講述受害者家屬怎樣面對兇徒，警方追查真兇，以及兇手利用傳媒，把事件推向高潮。另一方面描述兇手的童年及犯案背景，最後把點與線連在一起，角色如何互相影響，並交代真兇的下場。相對而言台劇版的缺陷，可能是對真兇背景的落墨不多，只以童年一兩場戲交代他如電影《我兒子是惡魔》的主角Kevin般天生邪惡，似乎不夠深刻；共犯沈嘉文幾乎跟足原著的栗橋浩美，角色自然立體得多。