Celine Dion抱病發布新歌

據美媒報道，Celine Dion前日在Instagram公開《Love Again》的新歌預告，並以同名電影的片段作為MV背景。該片將於下月5日在美國上映，同月12日會發行專輯，當中有5首新歌。Celine在聲明中表達了感謝，「拍這部電影我很開心。我的第一部劇情片很榮幸能與美麗而才華橫溢的演員彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）和森曉雲（Sam Heughan）一起演出，我永遠珍惜這份禮物，覺得這是個美好的故事，希望大家會喜歡這部電影，也喜歡這首新歌」。《緣來可以愛多次》預計下月在港上映，故事講述未婚夫逝世兩年，美華對他念念不忘，不時發信息到其舊手機號碼，細訴思念之情。誰料號碼已被重新使用，成為了記者羅拔的工作電話，緣分亦從此悄悄展開。