美媒：Netflix擬拍美版《魷魚遊戲》 斟《七宗罪》大衛芬查執導

文：蘇珮欣

美媒《CBR》引述消息人士稱，Netflix計劃製作美版《魷魚遊戲》，力邀《七宗罪》大衛芬查執導。Netflix及大衛芬查暫未回應傳聞真偽。消息人士指，Netflix高層希望大衛芬查能答應執導。事實上，Netflix將人氣劇集翻拍成不同語言版本，並非沒有先例，去年就將西班牙劇《紙房子》翻拍成《紙房子：韓國篇》。

現年60歲的大衛芬查憑《異形3》嶄露頭角，其後的《七宗罪》及《搏擊會》均大獲好評。2020年大衛芬查執導Netflix電影《曼克》，獲奧斯卡多項提名，拿下最佳攝影及藝術指導獎。新片《The Killer》，由《被奪走的12年》米高法斯賓達（Michael Fassbender）和《敵對同謀》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）主演，預計11月在Netflix上架。大衛芬查也有為Netflix拍劇，監製及執導的《破案神探》一連兩季先後於2017及2019年播出，深受好評，不少網民對於他可能拍美版《魷魚遊戲》，更加期待他能開拍《破案神探3》，可惜早前已表示隨着第2季播畢正式結束。

黃東赫執導的《魷魚遊戲2》計劃今年7月開拍，最快明年播出，李政宰與李秉憲主演，故事會以首季扮演遊戲控制者的李秉憲為中心。

《魷魚遊戲》扮「001」參加者的78歲吳永壽，涉嫌2017年非禮20多歲的話劇團演員A小姐，兩人散步期間，吳永壽擁抱女方，還在住所門外親吻其臉頰。案件今年2月開審，吳永壽否認控罪。案件昨日續審，原告作供長達3小時。吳永壽昨日出席聆訊前，有傳媒追問他是否仍否認控罪，以及會否向受害者道歉，他未有回應。

另外，《魷魚遊戲》女星李瑜美與《朝鮮律師》禹棹奐合演新劇《Mr. Plankton》，由《雖然是精神病但沒關係》趙容編劇，正討論在串流平台播出。