新歌《我的親人》延續《風眼》 陳慧琳伙謝君豪拍MV過足戲癮

《我的親人》由林若寧填詞，韓國音樂人Yoo Jeong Hyeon編曲，Kim Ki Won作曲，以及由Bea Yeoun Hee監製。

面對韓國音樂人不能失禮

Kelly稱進入錄音室時心情緊張，因韓國團隊帶來聲樂教練一同錄音。她說首歌個key非常高，問聲樂教練是否真的要唱這個key，對方叫她練習。她面對韓國人唱歌，不能太失禮，所以盡量發揮，練習了一段時間，唱完後他們都拍掌讚好，她頓時放鬆下來，因唱得出他們要求的效果。她也被林若寧的詞感動，「每次讀歌詞都會眼濕濕，因為當一個曾經愛過的人如今要變成親人，真的很慘，是10級的慘！不能在一起又要祝福他，是最傷感的。每次唱『如知己如姊妹對你』，我都會打冷震」。

娛樂組

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