帝后之戰 鄭秀文不敢奢望連中三元 麥沛東楊偉倫越級挑戰預陪跑

記者︰鍾一虹、柯美

黃秋生指麥沛東（阿東）與楊偉倫（阿卵）是舞台劇出身，演技有一定水準，在《正義迴廊》給予觀眾新鮮感，加上該片有很大迴響，不過劉青雲演技超班，得獎機會也很大。

黃秋生自評演出不着痕迹

秋生說︰「如果我得獎，唯一贏在演出不着痕迹，正如我在金馬獎稱帝，理由都是一樣，就是睇到我演出沒有雕琢，但每個地方評審準則不同，所以無獎都無所謂。」

阿卵︰阿東跑出定瘋狂尖叫

對於被秋生睇好奪影帝，阿卵說︰「秋生哥畀面啫！我反而覺得他在《白日青春》演得很好，我在《正義迴廊》表現不算特別，仍有很多瑕疵，有些場口可以做得更好，未夠收放自如，可以再內斂點。」首次拍長片就角逐影帝，阿卵感覺神奇，但自覺機會不大，「對手實在太強，青雲和秋生已經是影帝級，阿聰（張繼聰）或阿東兩個好兄弟攞獎我都開心，如果阿東攞，成件事就好爆，佢拍電影的經驗比我還少，一下子跑出，我在台下一定瘋狂尖叫」。

阿東自覺陪跑，因對手是大師兄、大前輩，「之前拍《媽媽的神奇小子》，阿聰教識我好多，阿卵是推薦我入《正義迴廊》的人，總之4名候選者的演出都好犀利，若一定要我揀，我會揀青雲，他戲裏戲外都好Charm。我覺得自己演法庭戲最搶分，第一次擔正就獲提名爭影帝，已經是奇蹟」。

阿聰早前憑《窄路微塵》獲「電影評論學會」最佳男演員，他不敢想再下一城登金像影帝寶座，「對不能控制的事隨緣，當參加派對」。他同時憑《飯戲攻心》角逐最佳男配角，到時會偕太太謝安琪一起行紅地氈，見證重要時刻。

金像影后方面，永不放棄的鄭秀文（Sammi）在《流水落花》飾演寄養家庭母親天美姨姨，洗盡鉛華，跟7名寄養孩子相處的對手戲真摯樸實，令人驚喜，分別在「電影評學會大獎」及「導演會年度大獎」奪最佳女主角，雖然很多人都睇好她連中三元，但Sammi不敢奢望，稱有兩個獎已滿足。

毛舜筠︰睇好自己攞獎

毛舜筠憑《阿媽有咗第二個》再爭金像影后，笑言睇好自己得獎，不過賽果難估，「上次憑《黃金花》首奪金像影后已好意外，今次我得獎的話，當然是演技取勝，有3場戲可以顯露我的能力，分別是我和Jer（柳應廷）那場戲，我在廚房吐心聲，以及我跟兩個仔在飯桌上的對手戲。不過這遊戲不要用信心玩，只會令你由入圍開始緊張到宣布一刻，所以應該用參與的心態，我是電影圈一分子，參與其中已很開心。今年特別開心，因為近兩年合作的導演何爵天和戲中『子女』呂爵安（Edan）、Jer、阿卵及余香凝都獲提名」。

蘇玉華︰拍戲不是為攞獎

蘇玉華憑《正義迴廊》首次角逐金像影后，不覺是遲來的春天，因過往很少拍電影，有一擊即中感覺，今次遇好團隊，覺得好幸運。

蘇玉華說︰「好少劇本寫女資深大律師，更是打刑事案，全港最叻，是個非常難得的角色，加上各方配合到才達到這個效果。得獎與否沒所謂，得獎要配合很多條件，獲提名已開心到癲！拍戲不是為攞獎，最重要做好自己的角色，集結一班人努力做好部戲，才是最大意義。」

（第41屆香港電影金像獎 賽前預測）